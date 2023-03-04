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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 04 Mart 2023, Cumartesi

4 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Arkadaşlarınızın sevgisini kazandığınız bugünlerde kendinizi güvende hissedebilirsiniz.
Ev ve aile ortamında düzeniniz içerisinde rahat olduğunuzu hissedebilirsiniz.

BOĞA
Partnerinize verdiğiniz değeri göstermekten çekinmeyin ancak kendinizi istemediğiniz yüke de sokmayın. Dürüst ve dengede kalmaya çalışın.

İKİZLER
Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz.
Partnerinize karşı kendinizi tam olarak ifade edememe hissiyatı rahatsız hissetmenize neden olabilir.

YENGEÇ
Aşk hayatınızdaki problemleri çözümlemek için anlayışlı olmanız gerekmekte.
Bugünlerde kendinizi herhangi bir konuda bağlı hissetmek istemeyebilirsiniz.

ASLAN
Fikir alışverişinde bulunmak ve diğerleri ile ortak bir iş içerisinde görmek size iyi gelecek.
Gün içerisinde atacağınız başarılı adımlar büyük düşünmenizi sağlayacak.

BAŞAK
Kendinizi iyi fade edebilme yeteneklerinizi bilhassa özgüveninizi ortaya koymanız etrafınızdaki insanların taktirini daha da fazla kazanmanıza vesile olacaktır.

TERAZİ
Bitmeyen öğrenme isteğinizle beraber eleştiriye de açık olmalısınız. En iyi olmak için gösterdiğiniz çabanın taktir edilmemesi sizi sinirlendirebiliyor.

AKREP
Çevrenizde sevilen biri olmanızla beraber kendinizi daha özgüvenli hissedebilirsiniz.
Gününüze huzur hakim olabilir bu da yaratıcılık gerektiren işlerinize yansıyabilir.

YAY
Karar almak noktasında problem yaşamayacağınız bir gündesiniz. Önemli konularda ne istediğinizi biliyor olmanız kendinizi iyi hissetmenize neden olacak.

OĞLAK
Cesaretin ön planda olduğu bugünlerde duygusal açıdan düşünmek istemeyebilirsiniz.
Partnerinize ya da sevdiklerinize karşı ilgisiz davranabilirsiniz.

KOVA
Çatışma odaklı olmaktan uzak kalmalısınız.
Aşk hayatınızda özellikle yalnız olan Kova'lar seçim yapmakta zorlanarak karşı tarafı oyalama eğiliminde olabilirler.

BALIK
Yasal konularda dikkatli davranmanız gerekebilir zira bugünlerde dikkatsizlikle gelen bir takım problemler baş gösterebilir. Sorumluluklarınızı unutmamalısınız.

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