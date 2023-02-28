KOÇ
Kurgulamak yerine partnerinizle birebir görüşmeyi tercih edebilir ve söylemlerinizi kendisine ileterek kendisini ifade etmesine izin verebilirsiniz.
BOĞA
Sizler de sosyal grupta olduğunuz için diğer işlerinizi de kolaylıkla halledebilir, çevrenizi genişletebilirsiniz.
Güler yüzünüz çevrenizden pozitif tepkiler toplayacak.
İKİZLER
Aşk hayatınızda disiplin arayacağınız bir dönemde olduğunuz için partnerinizden netlik bekleyebilirsiniz.
Ani karar almayın ve iyi düşündüğünüzden emin olmaya çalışın.
YENGEÇ
Duygusal konularda kendinizi ifade edemediğinizi hissedebilirsiniz.
Aşk hayatınızda partnerinizle dengede bir süreç benimsemek sizin açınızdan iyi olacaktır.
ASLAN
Aşk hayatınızda kendinizi sorumluluk almak noktasında başarılı hissedebilirsiniz.
Partneriniz anlamak ve uyumun yüksek olması sizde huzur hali yaratabilir.
BAŞAK
Duygusal konularda içinizdeki boşlukların dolduğunu bilmek sizi rahatlatıyor. Ayrıca küskün olduğunuz kişilerle aranızda barışma halleri söz konusu olabilir.
TERAZİ
Yaratıcılık gerektiren işlerde kendinizi gösterebilirsiniz ancak yine de eleştiriye karşı hassasiyet sahibi olmamalısınız. En çokta kendi kendinizi yıkıcı eleştirmeyin.
AKREP
Kendinizi yalnızlaştırdığınızı fark ettiğinizde, değiştirmek için bir şeyler yapmanın zamanı geldiğini göreceksiniz. İradenizi güçlendirmek için çalışabileceksiniz.
YAY
Bugünlerde aşk hayatınızda oldukça verimli bir dönemden geçmektesiniz.
Sadece aşk değil diğer konularda da iletişim yetenekleriniz ön plana çıkabilir.
OĞLAK
Bu aralar iç disiplininizi sağlayabildiğiniz bugünlerde spora başlamak ya da uzun vadede başarabileceğiniz herhangi bir işe girişmek için uygun bir gündesiniz.
KOVA
İşleri olması gerektiği şekilde düzenlemek size iyi gelebilir.
Çevrenizdekilerin ve iş verenlerinizin de bu konudaki başarılarınızı göreceğinden emin olabilirsiniz.
BALIK
Partneriniz sizden yoğun ilgi bekleyebilir.
Bu ilgi neticesinde de kendinizi tam olarak adapte olmuş hissedemeyebilirsiniz. Anlayışlı olmaya çalışmalısınız.
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KOÇ
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