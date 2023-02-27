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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 27 Şubat 2023, Pazartesi

27 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Daha sosyal hissedeceğiniz bu günlerde eğitim konularında başarılı olabileceksiniz.
Neyi değiştirmekten korkuyor iseniz onu değiştirme cesaretine sahip olacağınız bir gün.

BOĞA
Öfke kontrolüne sahip olmanız mutluluğunuzu sürdürülebilir kılacak. Sürekli kuruntu yapmak yerine olayları sade hali ile sormanız ve cevap almanızda fayda var.

İKİZLER
Hayatın bir doğası olarak, problemler öğrenmek ve deneyimlemek için karşınıza çıkacaktır. Geri çekilmek yerine bu sorundan nasıl bir ders alacağınıza odaklanın.

YENGEÇ
Maddi imkanlarınızın artacağı bir güne giriyorsunuz. Bolluk odaklı bir günde olduğunuz için enerjiniz de yükselecek. Mutluluğunuz çevrenize de yansıyacak.

ASLAN
Aile ortamı ya da ev içerisindeki pürüzleri maneviyatınız ile atlatabileceksiniz.
Dualarınızın derinden karşılık bulduğunu hissedeceğiniz bir gündesiniz.

BAŞAK
Aşkla alakalı problemlerinizden uzaklaşmak için olgun düşünmeniz gerekmekte.
Partnerinizi dinleyin ve isteklerini anlamaya çalışın ve değişime ayak uydurun.

TERAZİ
Çevrenizle barışık ve mutlu olacaksınız ancak iş çevrenizde haksızlığa uğrama ihtimaline karşı dikkatli ve ihtiyatlı olun. Sorumluluklarınızın artacağı bir gün.

AKREP
Maddi problemleriniz sizi daha başarılı olmaya teşvik edecek.
Para konularında hem bereketinizin arttığı hem de vizyonunuzun genişlediği bir dönemdesiniz.

YAY
Başkalarından gördüğünüz zararlar sizde yeter hissiyatı uyandırmakta. Etrafınızdaki insanlara karşı dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz.

OĞLAK
Düşüncelerinizdeki karmaşaları dikkatli bir şekilde analiz etmeniz gerekmekte.
Bazı ihtiraslarınız hareket etmenizi mümkün kılmayacak kadar fazla olabilir.

KOVA
Yeniliklere cesaret ile gittiğiniz taktirde başarınız da artacak.
Sevdiğiniz işi yapmanız sizi cesaretlendirici bir konuma getirebilir. Çalışkanlığınızı arttırabilir.

BALIK
Geçmişinizin geleceğinizi değiştireceği planlar yapmak ile meşgulsünüz. Bu yüzden daha iyi hissetmek için kararların sizden geleceğine emin olmalısınız.

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