27 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ

Daha sosyal hissedeceğiniz bu günlerde eğitim konularında başarılı olabileceksiniz.

Neyi değiştirmekten korkuyor iseniz onu değiştirme cesaretine sahip olacağınız bir gün.



BOĞA

Öfke kontrolüne sahip olmanız mutluluğunuzu sürdürülebilir kılacak. Sürekli kuruntu yapmak yerine olayları sade hali ile sormanız ve cevap almanızda fayda var.



İKİZLER

Hayatın bir doğası olarak, problemler öğrenmek ve deneyimlemek için karşınıza çıkacaktır. Geri çekilmek yerine bu sorundan nasıl bir ders alacağınıza odaklanın.



YENGEÇ

Maddi imkanlarınızın artacağı bir güne giriyorsunuz. Bolluk odaklı bir günde olduğunuz için enerjiniz de yükselecek. Mutluluğunuz çevrenize de yansıyacak.



ASLAN

Aile ortamı ya da ev içerisindeki pürüzleri maneviyatınız ile atlatabileceksiniz.

Dualarınızın derinden karşılık bulduğunu hissedeceğiniz bir gündesiniz.



BAŞAK

Aşkla alakalı problemlerinizden uzaklaşmak için olgun düşünmeniz gerekmekte.

Partnerinizi dinleyin ve isteklerini anlamaya çalışın ve değişime ayak uydurun.



TERAZİ

Çevrenizle barışık ve mutlu olacaksınız ancak iş çevrenizde haksızlığa uğrama ihtimaline karşı dikkatli ve ihtiyatlı olun. Sorumluluklarınızın artacağı bir gün.



AKREP

Maddi problemleriniz sizi daha başarılı olmaya teşvik edecek.

Para konularında hem bereketinizin arttığı hem de vizyonunuzun genişlediği bir dönemdesiniz.



YAY

Başkalarından gördüğünüz zararlar sizde yeter hissiyatı uyandırmakta. Etrafınızdaki insanlara karşı dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz.



OĞLAK

Düşüncelerinizdeki karmaşaları dikkatli bir şekilde analiz etmeniz gerekmekte.

Bazı ihtiraslarınız hareket etmenizi mümkün kılmayacak kadar fazla olabilir.



KOVA

Yeniliklere cesaret ile gittiğiniz taktirde başarınız da artacak.

Sevdiğiniz işi yapmanız sizi cesaretlendirici bir konuma getirebilir. Çalışkanlığınızı arttırabilir.



BALIK

Geçmişinizin geleceğinizi değiştireceği planlar yapmak ile meşgulsünüz. Bu yüzden daha iyi hissetmek için kararların sizden geleceğine emin olmalısınız.