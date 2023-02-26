26 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ

Manevi konularda kendinizi mutlu edecek enerjiyi bulabileceksiniz.

Kendinizi herhangi bir sebebe bağlı kalmadan huzurlu hissetmek size iyi gelecek.



BOĞA

Bugünlerde kalbinizden geçen aşkla alakalı niyetlerin gerçek olacağı zaman dilimindesiniz.

Dilediğinize dikkat edin. Enerjisel kapılar çok açık olacak.



İKİZLER

Son günlerde ailevi konularda destek görmek sizi mutlu edeceği gibi aynı zamanda kendi içinizde de radikal karar alma cesaretini bulabileceksiniz.



YENGEÇ

Enerjiniz sizi ruhsal olarak başkalarına yardım etmeye itecek. Aile ve dostluk ilişkilerinde başkalarının iyiliğini düşünme potansiyeliniz ortaya çıkabilir.



ASLAN

Bu aralar evli olan Aslan'lar ev içerisindeki pozitif enerjiyi dengede tutmak için bilinçli çaba göstermek ve alttan almak durumunda kalabilir.



BAŞAK

Zamanı verimli geçirmekte zorlanacağınız bugünlerde keyfinizi yerine getirmek için sevdiğiniz şeyler yapmaya daha çok zaman ayırmaya çalışın.



TERAZİ

Bugünden başlayacak enerjisizlik hali önümüzdeki günlerde tıkanlıklık olarak yansıyabilir. Mümkün olduğunca tatil formatında geçirebilirsiniz.



AKREP

Duygusal konularda kapanmamış tartışmalar tekrar gün yüzüne çıkabilir.

Unutmamanız gereken konu kırıcı olmamaya dikkat etmenizdir.



YAY

Kusurlarınızı gizlemek hatta mümkünse değiştirmek elinizde. Bu yüzden özellikle kişisel gelişiminizde çaba göstermek sizi başarıya götürecektir.



OĞLAK

Son zamanlarda aşk konusunda egonuzu bir kenara bırakıp istek ve ihtiyaçlarınızın farkındalığı ile hareket ederseniz partneriniz de kendisini size açabilir.



KOVA

Karar alırken topluluğu ilgilendiren bir konu varsa onların seslerini duyarak hareket edebilirsiniz bu yüzden de seveniniz ve dostunuz çoğalabilir.



BALIK

Meslektaşlarınızla işbirliği yapmaktan hoşlanırken, işleri renklendirmek için küçük bir rekabet gibisi yoktur. Önünüze çıkan zorlukları üstlenecek ve başarının tatlı kokusuyla büyüyeceksiniz.