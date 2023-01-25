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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 25 Ocak 2023, Çarşamba

25 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Aşk hayatınızda düzeni yakalayamayabilirsiniz.
İlişkinize çevresel faktörlerin müdahil olmasına izin vermek yerine birebir bir ilişki yaşamanız önemli olacaktır.

BOĞA
Bugün hazırlıklı olmazsanız her konuda yenilmez olmadığınız gerçeği ile yüzleşebilirsiniz.
Partnerinize olan sevginizi göstermek için uygun bir gün.

İKİZLER
Aşk hayatınızla ilgili konularda ciddi düşünebilir ve bu sebepten de partnerinizi biraz ürkütebilirsiniz.
İş konularında da stabilize giden bazı olaylar sizi yorabilir.

YENGEÇ
İç dünyanıza çokça takılarak dışardan gelen etkiler ve doğanın uyumunu hissedemeyebilirsiniz.
Bilmeniz gereken şeyleri öğrenmek için fırsatlar elde edeceksiniz.

ASLAN
Sevdiklerinizin sırlarına vakıf olabileceğiniz bir gün. Güven kazanmak bu hayatta sizin en büyük artınız iken kullandığınız yumuşak cümleler de buna renk katıyor.

BAŞAK
Sürüncemede kalan işlerinizi bir çırpıda halledebilirsiniz. Tutumunuz yumuşak oldukça seveniniz ve çevreniz artmakta. Kalbinizde huzur olacak.

TERAZİ
Aşk hayatınızda sürdürülebilir bir ilişki için mantıklı olmanız gerekmekte. Bu sebepten sürdürülemez olan her ilişkinizle bağınızı koparmaya cesaretli olun.

AKREP
Popüler olmak etrafınızda sevilmek ve enerjinizin yüksek olması size iyi geliyor.
Karşılaştığınız insanlar hemen sizinle ilgileniyor ve sıcak bir aura hissediyor.

YAY
Onların size olan sevgisi sizin hayat enerjinizi arttırırken varlığınızın gelişimine de destek oluyor.
Sevildiğinizi bilmek sizin için oldukça önemli bir konumda.

OĞLAK
Kusurlarla iyileri görmek hususunda dengede olmanız şart.
Partnerinizin iyiliğini isterken farkında olmadan sadece onu suçluyormuş gibi görünebiliyordunuz.

KOVA
Bu aralar çözüm üretmek size terapi gibi gelebilir. Flört aşamasında görüştüğünüz kişilerin birden fazla olup seçenek bolluğunda olacağınız günlerdesiniz.

BALIK
Doğanın canlandırıcı enerjisinden destek alırsanız çok güzel geçecek bir gündesiniz.
Vücudunuzdaki gerilim bölgelerinin rahatlamasına yardımcı olun.

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