25 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk hayatınızda düzeni yakalayamayabilirsiniz.

İlişkinize çevresel faktörlerin müdahil olmasına izin vermek yerine birebir bir ilişki yaşamanız önemli olacaktır.



BOĞA

Bugün hazırlıklı olmazsanız her konuda yenilmez olmadığınız gerçeği ile yüzleşebilirsiniz.

Partnerinize olan sevginizi göstermek için uygun bir gün.



İKİZLER

Aşk hayatınızla ilgili konularda ciddi düşünebilir ve bu sebepten de partnerinizi biraz ürkütebilirsiniz.

İş konularında da stabilize giden bazı olaylar sizi yorabilir.



YENGEÇ

İç dünyanıza çokça takılarak dışardan gelen etkiler ve doğanın uyumunu hissedemeyebilirsiniz.

Bilmeniz gereken şeyleri öğrenmek için fırsatlar elde edeceksiniz.



ASLAN

Sevdiklerinizin sırlarına vakıf olabileceğiniz bir gün. Güven kazanmak bu hayatta sizin en büyük artınız iken kullandığınız yumuşak cümleler de buna renk katıyor.



BAŞAK

Sürüncemede kalan işlerinizi bir çırpıda halledebilirsiniz. Tutumunuz yumuşak oldukça seveniniz ve çevreniz artmakta. Kalbinizde huzur olacak.



TERAZİ

Aşk hayatınızda sürdürülebilir bir ilişki için mantıklı olmanız gerekmekte. Bu sebepten sürdürülemez olan her ilişkinizle bağınızı koparmaya cesaretli olun.



AKREP

Popüler olmak etrafınızda sevilmek ve enerjinizin yüksek olması size iyi geliyor.

Karşılaştığınız insanlar hemen sizinle ilgileniyor ve sıcak bir aura hissediyor.



YAY

Onların size olan sevgisi sizin hayat enerjinizi arttırırken varlığınızın gelişimine de destek oluyor.

Sevildiğinizi bilmek sizin için oldukça önemli bir konumda.



OĞLAK

Kusurlarla iyileri görmek hususunda dengede olmanız şart.

Partnerinizin iyiliğini isterken farkında olmadan sadece onu suçluyormuş gibi görünebiliyordunuz.



KOVA

Bu aralar çözüm üretmek size terapi gibi gelebilir. Flört aşamasında görüştüğünüz kişilerin birden fazla olup seçenek bolluğunda olacağınız günlerdesiniz.



BALIK

Doğanın canlandırıcı enerjisinden destek alırsanız çok güzel geçecek bir gündesiniz.

Vücudunuzdaki gerilim bölgelerinin rahatlamasına yardımcı olun.