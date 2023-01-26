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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 26 Ocak 2023, Perşembe

26 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Mesleki konularda kişilerle anlaşmakta problem çekebilirsiniz ancak yine de sabırlı ve temkinli olursanız kazananın siz olacağı bir süreçten geçiyorsunuz.

BOĞA
İlişkinizi daha iyi bir noktaya taşımak için atacağınız adımlarla kendinizi verimli hissedebilirsiniz.
Zaman içerisinde süreci daha verimli götürmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER
Yapabilirliklerinizi görmek önünüzdeki günler için size cesaret verecek. İşinizde somut adımlar atabilmek için şartları bugünden edinmeye başlayabilirsiniz.

YENGEÇ
Duygusal konularda radikal bir aksiyon almaya henüz kendinizi hazır hissetmeyebilirsiniz.
İkili ilişkilerde bağlanmaktan çekineceğiniz bir evreden geçmektesiniz.

ASLAN
Aşk hayatınızda olumlu bir tutum sergilemeye başlayabilirsiniz.
İkili ilişkilerde kendinizi daha özgüvenli hissedeceğiniz bir noktada duruyorsunuz.

BAŞAK
Dileklerinizin gerçekleşmesi için olumlu yönde adımlar atabilirsiniz.
Böylelikle kararlarınızı yüceltebilir, yolda size destek olacak dostlar da edinebilirsiniz.

TERAZİ
Bugünlerde Terazi'ler lesleki konularda zafer kazandığınızı hissettiren durumlar yaşayabilirsiniz ayrıca arkadaşlık ilişkilerinde de bir hayli önemli yollar kat edebilirsiniz.

AKREP
Partneri olan Akrep'ler öfke patlaması ile problemlere yol açabilirler. İlişkisi olmayan Akrep'ler ise tanıştıkları kişilere pek şans vermek istemeyebilir aşılabilir.

YAY
Sevgili Yay'lar partnerinize karşı daha anlayışlı ve güler yüzlü olmanız gerekebilir, ayrıca bugünlerde ilgili de olmamış olabilirsiniz, bu yüzden ilgili de olmalısınız.

OĞLAK
Ev işleri ile ilgilenmek ya da ofis-ev tadilatlarınızı gerçekleştirmek için de uygun bir gün.
Bu süreçte iyileştirmelerle beraber yoğun bir huzura geçiş yapabileceksiniz.

KOVA
Bu aralar arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde önemli aşamalar kat edebilir, sosyalliğinizle ön plana çıkabilirsiniz.
İkili ilişkilerde sabrın önemli olacağı bir süreçtesiniz.

BALIK
Zamanınızı verimli geçireceğiniz bugünlerde bir çok insan entelektüelliğinizden faydalanmak isteyecektir, derin sohbetler içerisinde bulabilirsiniz kendinizi.

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