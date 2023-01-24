24 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ

Enerjinizi dağıtmanız hareketsiz olmak istemenize büyük etken.

Enerjinizi dağıtmadan hareket etmelisiniz.

Tek bir konuya odaklanmak sizler için daha kârlı olacak.



BOĞA

Gününüzün güzel geçeceğini hissedebilirsiniz.

Maddi problemlerinizin aşıldığı bir gündesiniz.

Bereketinizin arttığını hissetmek size keyif verebilir.



İKİZLER

Dikkatli olduğunuz ve ağır bir şekilde hareket ettiğiniz bir dönemdesiniz.

Bazı konularda öfke patlaması yaşamamak için sessizliğinizi koruyorsunuz.



YENGEÇ

Geleceğinizi tasarladığınız ve planlamalarınızı sağlam bir şekilde yaptığınız bir gündesiniz. Aşk konusunda yaşadığınız olumluluklar sizi keyiflendirecek.



ASLAN

Maddi konularda hata yaptığınız noktaları görebilir, öz eleştiride bulunabilirsiniz ve tekrar yapmamak için dikkatli olmalısınız. Fark etmek tek başına yeterli olmayabilir.



BAŞAK

Gerginliği derinlemesine hissedebilirsiniz.

Hayatınızda bir şeylerin yolunda gitmemesi ya da tam ulaştım derken ulaşamamış olmanız sizi gergin hale getirebilir.



TERAZİ

Hakkınızda karşınıza çıkabilecek dedikodular olabilir. Bu dedikodular stresinizin artmasına vesile olabilir. Hayatınızda radikal kararlar almanız gerekebilir.



AKREP

Ne istediğinize odaklanmalı kendinizi inzivaya çekmelisiniz.

Planlarınızı yerine getirmediğiniz taktirde en çok kendi kendinizi olanla alakalı suçlama potansiyeliniz var.



YAY

Mesleki konularda rekabetten uzak kalarak karşı cinsle de etkileşim içinde bulunmanız yeni psikolojik açıdan olaylara bakabilmenize vesile olacaktır.



OĞLAK

Aile içerisinde oluşabilecek bir takım olumsuzluklar sizi tedirgin edebilir. Maddi problemlerin de üstüne gelmesi ile kendinizi zorluk içerisinde hissedebilirsiniz.



KOVA

Dua ettiğiniz ve maneviyatınızı yükselttiğiniz bir günde olabilirsiniz.

Miras veya tazminat gibi davalarınız varsa kendinizi bu noktada yorgun hissedebilirsiniz.



BALIK

Kendinizi kararsızlık içerisinde hissedebileceğiniz bir gündesiniz.

Özellikle meslek arayışı içerisinde iseniz karar vermeyi ilerleyen süreçlere bırakmalısınız.