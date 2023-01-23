KOÇ
Aşk konularından biraz uzaklaşmış ve partnerinizle olan süreci düşünmek isterken bulabilirsiniz.
Kendinizle yarışacağınız işlerinizin birikmiş olabileceği bir gün.
BOĞA
Radikal kararlar almak isteyebilir ve bu konularda son derece başarılı olabilirsiniz.
Duygusal açıdan kendinizi verimli hissedeceğiniz bir noktadasınız.
İKİZLER
Evinizle ilgilenmek için uygun bir gündesiniz.
Yürüyüş gibi rahatlatıcı etkinlikler gerçekleştirebilirsiniz.
Size kusur gibi gelen yönlerinizle yüzleşebilirsiniz.
YENGEÇ
Evli olan Yengeç'ler ev içerisindeki çatışmalara karşı dikkatli olmalılar. Ayrıca mesleki konularda da insanların sizi sürüklemek istediği stresin içine çekilmemeye çalışın.
ASLAN
Kimse ile çıkar ilişkisine girmediğinize emin olun. Sosyal ilişkileriniz genişlerken gerek siz, gerekse etrafınızdaki insanlar bu ilişkileri çıkara dökmek isteyebilir.
BAŞAK
Gezegeninizdeki zorlu görünüm sizi aşk konuları ile alakalı nahoş durumlara sokabilir. Ortaklık gerektiren alanlarda çalıştığınız kişiye bilhassa dikkat etmelisiniz.
TERAZİ
İş yerinizdeki insanların size yaptırmak istediklerine karşı uyanık ve dikkatli olun. Görev tanımınızı iyi bir şekilde ayarlayarak nezaketle hayır diyebilmelisiniz.
AKREP
İradeyi inat meselesine çevirmemek hususunda dengeyi bulmanız oldukça önemli. İş yerinizde kişilerle tartışmaktan ya da muhalefet olmaktan kaçının.
YAY
Bırakmak istediğiniz kötü alışkanlıklarınız ya da değiştirmek, dönüştürmek istediğiniz noktalarda aksiyon almak için oldukça uygun bir dönemdesiniz.
OĞLAK
Yasal konularla alakalı olan işlerinizi ilerleyen günlere ertelemenizde fayda var ayrıca insanların sizi yasal olmayan konularda ikna etmeye çalışmaları da olası.
KOVA
Kendinizi daha verimli hissedebilmek için göstereceğiniz çaba sizi daha iyi yerlere taşıyabilir, bu yüzden enerjinizi başarılı olacağınız konulara verin.
BALIK
İşinizle alakalı ufak bir problemde çok fazla hırslanabilir ve gereğinden fazla çalışmaya yönelerek kendi kendinizi fazla yorma eğilimi içerisinde olabilirsiniz.
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KOÇ
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