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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 20 Ocak 2023, Cuma

20 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Mesleki konularda vizyonunuzu anlayamayacak kişilerle vakit kaybetmemeye çalışın. Duygusal açıdan ise partnerinize karşı anlayışlı olmayı hep hatırlayın.

BOĞA
Kimseyi kırmadan isteklerinizi gerçekleştirebilmenin yolları mutlaka ki vardır. Bu yüzden bugünlerde alternatif yollar için iyi düşünmeyi göze almanız gerekmekte.

İKİZLER
Aşk hayatınızda doğru olanı yaptığınızdan emin olmanız gerekebilir. Bugünlerde karar almanız ya da karar almaya teşvik edilmeniz durumu söz konusu.

YENGEÇ
Kendinizi daha verimli hissedebilmek adına çalışma sürelerini uzatmak yerine çalışma süreniz boyunca en verimli performansı göstermeye gayret edin.

ASLAN
Bu aralar partnerinizi analiz edebilme yeteneğiniz onun açısından alışılabilir bir durum olmasa da sizin için doğal. Yine de güzel bir ilişki arifesindesiniz.

BAŞAK
İşinizde eleştiriler ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Kendinizi iyi ifade edebilmeye çabalamak bugünün genel konusu olsa da karşı tarafı da dinleyin.

TERAZİ
Arkadaşlarınız ve meslektaşlarınız sizi rutinlerinizi değiştirmeye ne kadar ikna etmeye çalışırsa çalışsın, bildiğiniz ve güvendiğiniz şeylere bağlı kalmalısınız.

AKREP
Sosyal yaşantınızda ve iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde bazı iyileşmeler söz konusu olabilir. Aşk ilişkisinde partneriniz sizden ilgi ve destek bekleyebilir.

YAY
Arkadaşlarınızla kaliteli etkileşim kurabileceğiniz bir gün olsa da aşk konusunda aynı yakınlığı yakalayamayabilirsiniz.
Bu dönemde daha çok anlayış isteyebilir.

OĞLAK
Bazı çatışmalar ortasında kalabilirsiniz. Adalet arayışınız ve başkalarını da koruma isteğiniz bugünlerde müdahil olmamanız gereken işlere sizi sürükleyebilir.

KOVA
Kendinizi daha verimli hissedebilmek isteseniz de yorgunluğunuz ön plana çıkabilir. Kendinizi bir şeyler yapmaya zorlamaya meyilli olacağınız bir gündesiniz.

BALIK
Kendinizi daha verimli hissedebilmek adına çalışma sürelerini uzatmak yerine çalışma süreniz boyunca en verimli performansı göstermeye gayret edin.

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