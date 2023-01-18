18 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ

Sosyal çevrenizde ilk defa görüştüğünüz kişileri kaybetmemek adına dikkatli olmalı ve sürecin geçici olduğunu bilmelisiniz. Borçlarınız rahat bir şekilde ödenecek.



BOĞA

Bu aralar bazı istekleriniz hususunda şüpheye düşebilirsiniz.

Ancak istikrar her şey olduğu için dikkatli olmalı ve tereddütü bir kenara bırakmalısınız.



İKİZLER

Bugünlerde geçmişten gelen ve size olumsuzluk getiren kişiler hayatınıza geri gelebilir. Bu kişileri fark ederek bilinçli olarak uzaklaştırmanızda fayda var.



YENGEÇ

Bir takım dedikoduların içerisinde kalabilirsiniz.

Sezgilerinize güvenin ve böyle ortamlardan hemen uzaklaşın. Keskin kararlar almanız gereken bir gündesiniz.



ASLAN

Almak istediğiniz kararları alın ve bu kararları çevreniz ile paylaşın.

Onların fikirleri de farklı perspektifler kazanmanıza vesile olabilir. Aşk hayacanı için uygun bir gün.



BAŞAK

Sırlarınız olabilir bunlar kendinize kalsın.

Kişisel çekiminizin arttığı bugünlerde ikili ilişkilere uyum sağlayabilirsiniz. Aşk konusunda hevesli halde olabileceksiniz.



TERAZİ

Güçlü bir döneme giriyorsunuz ancak gücünüzü kontrol altında tutun. Gücünüzü kötüye kullanmak isteyeceğiniz noktalar olabilir, evrensel olarak sınanabilirsiniz.



AKREP

Yapmak istediğiniz işe direkt olarak girmek yerine akılcı davranmalısınız.

Somut edinim getireceğinden emin olmadığınız noktalarda çekimser kalmaya özen gösterin.



YAY

Son zamanlarda sosyal yaşantınızı en olumlu şekilde etkileyecek bir ilişki içerisindesiniz sadece içsel planda bunun farkına varmaya ihtiyacınız var.



OĞLAK

İnsanlara karşı sıcak kanlı oluşunuz güven kazanmanıza vesile olacak. Güven kazandığınız ve sevildiğiniz bugünlerde bilgilendirici halleriniz de taktir toplayacak.



KOVA

Ortalıkta duruluğun hakim olduğu bir enerji olabilir. Verdiğiniz bir takım kararların doğru olduğunu görmek sizi geleceğe dair heveslendirerek iyi gelebilir.



BALIK

Bugünlerde geçmişle ilgili bir takım konular tekrar edebilir. Aynı tepkileri vermemek kilidi açacaktır. Bazı konularda hatalarınızı kabul etmek size iyi gelecektir.