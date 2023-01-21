KOÇ
Düşüncelerinizle hareket edebilir hatta bir süre gözlemci halinde kalmayı tercih edebilirsiniz.
Bu durumunuz sağlıklı kararlar alabilir, dinginliği derinden hissedebilirsiniz.
BOĞA
Yaşamınızı ilgilendiren konularda özgürce kararlar almak isteyebilirsiniz.
Düşünerek alınmış kararlar daha az hatta hiç pişman olmamanıza vesile olacaktır.
İKİZLER
Kararlarınızı eyleme dönüştürürken size destek olanları görerek keyifli hissedebilirsiniz.
Destek aldığınızı görmek, doğru yolda hissetmek size iyi gelecek.
YENGEÇ
Kendinizi daha rahat ifade ettiğiniz bugünlerde sosyal medya veya diğer mecralardan farklı arkadaşlar edinebilir, hatta bu arkadaşlarla bir araya gelebilirsiniz.
ASLAN
Mesleki konularda yeni projelerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşmak için uygun bir gün. Ayrıca aşk konusunda da partnerinize söylemek istediklerinizi dile getirebilirsiniz.
BAŞAK
Bugünlerde karar almak ve aldığınız kararları uygulamak için hevesli olabilirsiniz.
Bir süreç başlatmak için uygun bir gün olsa da akılcı düşünmekte fayda var.
TERAZİ
Zamanınızın büyük bir kısmını bitenleri atmak, eski eşyalarınızı bırakmak gibi konularla ilgilenerek geçirebilirsiniz. Finansal atılımlar için uygun bir gün.
AKREP
İlişkisel problemlerinizin çözümünde aktif rol üstlenebilirsiniz.
Maddiyatla alakalı konularda çözümü kendinizde aramak yerine takım çalışmasını kabul etmelisiniz.
YAY
Araştırma yapmak, bilgi ve veri toplamak ayrıca duygularınızı da takip etmek için oldukça uygun bir gün. Bugün kendinizi daha bütünsel hissedebilir.
OĞLAK
Niyet edip beklettiğiniz her konuda açılım sağlayabilirsiniz.
Kendinizi verimli ve düşünceli hissedeceğiniz bugünlerde başkalarına da faydanız dokunabilir.
KOVA
Cesaretinizin artması ile beraber kendinizi daha atılgan hissedebilirsiniz.
Bu atılganlık iş yerinizde hak arama savaşına dönüşmeden dengeyi bulmalısınız.
BALIK
Evinizde yapacağınız değişimlerde sevdiklerinizin de fikirlerine danışabilirsiniz. Sosyal açıdan güçlü ilişkiler kurduğunuz, işinizde başarılı açılımlar yaptığınız bir gün.
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KOÇ
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