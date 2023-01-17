17 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ

Her şeyin yolunda gidebilmesi için belirgin değişiklikler olması gerektiğini hatırlamaya çalışın. Dengelerinizin sarsılması aslında belirgin iyiliğiniz için olabilir hatırlayın.



BOĞA

Kutsal olarak gördüğünüz bazı ilişkilerin bozulması sizde güvensizlik yaratacak olsa da, olan şeylerin hayırlı olduğunu bilebilirsiniz.

Sezgilerinize güvenmelisiniz.



İKİZLER

Bir takım sağlık sorunlarının üstesinden gelebileceğiniz bir zamandasınız ancak eğer bir takım septomlarınız varsa mutlaka doktora görünmelisiniz.



YENGEÇ

Aşk hayatınızda güzel başlangıçlara vesile olacak durumlar söz konusu.

Fikrinizde oluşacak belirgin değişiklikler arayışınızı ve baktığınız yeri de değiştirebilir.



ASLAN

Sakinliğinizi korusanız da içsel planda çok rahat olmayabilirsiniz.

İçinize sıcak ve pozitif düşünceleri almaya özen göstermeniz ruhsal sağlığınıza iyi gelecektir.



BAŞAK

Sosyal ilişkileri geliştirdiğiniz bir gün olması ile verimli hissedeceksiniz.

Özgüveninizin artması ile beraber ailenize karşı tutumunuz ve güler yüzünüz de artabilir.



TERAZİ

Düşünmenin size faydası olmayacaktır.

Maddi düşüncelerinizle alakalı süreci akışa bırakırsanız enerjisel tıkanıklıktan arındırarak daha neşeli girebilirsiniz.



AKREP

Hayatla mücadele ettiğiniz hatta biraz oyun oynadığınız bir gün olabilir. Tam olarak affedemediğiniz kişilerle yüz yüze bakmak zorunda kalabilirsiniz.



YAY

Bu aralar partnerinize olan tutumunuza dikkatli olmalı ve süreci mümkün olduğunca rahat geçirmelisiniz. Ağzınızdan çıkan sözlere dikkat etmelisiniz.



OĞLAK

Bugünlerde olumlu düşünce hali sizleri zirve ve yükselişe taşıyacak. Özellikle iş alanında bereketinizin arttığını sürecin daha iyi hale geldiğini görebilirsiniz.



KOVA

Aşk, sevgi ve estetik açısından olumlu bir süreç geçireceksiniz.

Eğer yalnız iseniz partner hayatınıza girebilir, beklediğiniz eski partner dönüşü olabilir.



BALIK

Bugünlerde etrafınızdaki negatif enerjilerin yoğun etkisi altında kalabilirsiniz.

İnsanların ne yaptığını ya da ne düşündüğünü bu kadar umursamamalısınız.