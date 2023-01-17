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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 17 Ocak 2023, Salı

17 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Her şeyin yolunda gidebilmesi için belirgin değişiklikler olması gerektiğini hatırlamaya çalışın. Dengelerinizin sarsılması aslında belirgin iyiliğiniz için olabilir hatırlayın.

BOĞA
Kutsal olarak gördüğünüz bazı ilişkilerin bozulması sizde güvensizlik yaratacak olsa da, olan şeylerin hayırlı olduğunu bilebilirsiniz.
Sezgilerinize güvenmelisiniz.

İKİZLER
Bir takım sağlık sorunlarının üstesinden gelebileceğiniz bir zamandasınız ancak eğer bir takım septomlarınız varsa mutlaka doktora görünmelisiniz.

YENGEÇ
Aşk hayatınızda güzel başlangıçlara vesile olacak durumlar söz konusu.
Fikrinizde oluşacak belirgin değişiklikler arayışınızı ve baktığınız yeri de değiştirebilir.

ASLAN
Sakinliğinizi korusanız da içsel planda çok rahat olmayabilirsiniz.
İçinize sıcak ve pozitif düşünceleri almaya özen göstermeniz ruhsal sağlığınıza iyi gelecektir.

BAŞAK
Sosyal ilişkileri geliştirdiğiniz bir gün olması ile verimli hissedeceksiniz.
Özgüveninizin artması ile beraber ailenize karşı tutumunuz ve güler yüzünüz de artabilir.

TERAZİ
Düşünmenin size faydası olmayacaktır.
Maddi düşüncelerinizle alakalı süreci akışa bırakırsanız enerjisel tıkanıklıktan arındırarak daha neşeli girebilirsiniz.

AKREP
Hayatla mücadele ettiğiniz hatta biraz oyun oynadığınız bir gün olabilir. Tam olarak affedemediğiniz kişilerle yüz yüze bakmak zorunda kalabilirsiniz.

YAY
Bu aralar partnerinize olan tutumunuza dikkatli olmalı ve süreci mümkün olduğunca rahat geçirmelisiniz. Ağzınızdan çıkan sözlere dikkat etmelisiniz.

OĞLAK
Bugünlerde olumlu düşünce hali sizleri zirve ve yükselişe taşıyacak. Özellikle iş alanında bereketinizin arttığını sürecin daha iyi hale geldiğini görebilirsiniz.

KOVA
Aşk, sevgi ve estetik açısından olumlu bir süreç geçireceksiniz.
Eğer yalnız iseniz partner hayatınıza girebilir, beklediğiniz eski partner dönüşü olabilir.

BALIK
Bugünlerde etrafınızdaki negatif enerjilerin yoğun etkisi altında kalabilirsiniz.
İnsanların ne yaptığını ya da ne düşündüğünü bu kadar umursamamalısınız.

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