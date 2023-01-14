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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 14 Ocak 2023, Cumartesi

14 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Sezgilerinizin belirgin şekilde arttığını gözlemleyebilirsiniz. Mevsimsel kış döngüsü sizlerden olumlu yönde etki yaratarak 3. göz çakranızı aktive edebilir.

BOĞA
Sizden yardım talep eden insanlar olacaktır. Sağ duyulu davranmak aynı desteğin size kat be kat gelmesine vesile olacağı için sağlıklı düşünmekte fayda var.

İKİZLER
Kariyer bağlamında hedeflerinizi gerçekleştirmek için olaylara daha geniş çerçeveden bakmanız ve farklı yollar da olduğunu keşfetmeniz gerekebilir.

YENGEÇ
Zamanlama bakımından sıralı veya düzenli olmayan fakat tam zamanında olan anlamlı tesadüfler yaşayabilirsiniz. Yüksek enerjiniz çevreniz için de efektif olacak.

ASLAN
Almak kadar bırakmanın da önemli olduğu bir süreç olacak. Bırakmaya ne kadar hevesli iseniz almak noktasında da o derece bereketli yeni gelişmeler olacaktır.

BAŞAK
Kırmızı çizgilerinizi belli etmek çok önemli. İkili ilişkilerde tüm dizginleri vermek ilerleyen günlerde hayatınızdaki günlerin kaybına neden olabilir.

TERAZİ
Bazı konularda karar alabilir ya da uygulamaya geçebilirsiniz. Bu karar alma ya da uygulamaya geçme hali ile beraber bilgi de sizinle birlikte gelebilir.

AKREP
Aşk hayatınızda oluşacak yeni haberler neticesinde kendinizi iyi hissedebileceksiniz. Bugünlerde beklediğiniz eski partnerin dönüşü ile gününüz neşelenebilir.

YAY
Kariyer bağlamında gelişmeler yaşanabilir. Mülakat ya da sınav sürecinde iseniz verdiğiniz emek oranında iyi bir süreç ve eğitim dönemi geçirebilirsiniz.

OĞLAK
Herkese yardım ediyorsunuz ama burada bazı noktalarda haddinden fazla fedakarlık yapabiliyorsunuz. Dengeyi nasıl kuracağınıza dair düşünmeye ihtiyacınız var.

KOVA
Gerekli olmayan bazı estetik ameliyatlar ve bazı noktalarda ihtiyacınız olmadığını bildiğiniz halde bedeninize eziyet edecek diyetlere meyil etmek isteyebilirsiniz.

BALIK
Üzerinize binecek olan ek sorumluluklarla başa çıkmak için geniş omuzlara ihtiyacınız olacak. Ve iş yorucu olsa da, iyi yapılmış bir işin tatmini stresinizi azaltmaktan daha fazla olacaktır.

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