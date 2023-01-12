KOÇ
İş ve ilişki konularını birbirinden ayırmanız gereken bir gündesiniz. Partnerinizle aranızdaki ilişki iyi gittikçe farkında olmadan işinizle alakanızı azaltabilirsiniz.
BOĞA
Beklediğiniz iyi haber zamanında gelmeyebilir ancak yine de sabırlı olun ve eğer yeterince çalışıp sabrederseniz istediğinizin er ya da geç gerçekleşeceğini bilin.
İKİZLER
Bugünlerde özellikle iş ve ortaklık kurma niyeti içerisinde olduğunuz noktalarda dikkatli olmalı ve süreci zihninizde yeterince iyi değerlendirmelisiniz.
YENGEÇ
Toprak işleriyle ilgilenebilir, topraklanabilirsiniz.
Bağ, bahçe işleriyle ilgilenmek negatif enerjinizi atmanıza yardımcı olabilir. Daha huzurlu hissedebilirsiniz.
ASLAN
Organize etmeniz gereken konularda hızlı olmak isteyebilirsiniz.
Planladığınız zamanda işleriniz bitmeyebilir ya da üstüne yapmanız gereken yeni şeyler eklenebilir.
BAŞAK
Kariyer için en doğru kararları aldığınıza emin olsanız da hayata geçiremeyebilirsiniz.
Sizden beklenen nezaketi korumanız ve sürecin geçici olduğunu bilmenizdir.
TERAZİ
Sosyal açıdan kendinizi üstün görebilirsiniz. Bu tutumunuz fark edildiğinde dost kaybetmenize neden olabilir. İyi niyetli olsanız da niyetinizin sual edildiğini hissedebilirsiniz.
AKREP
Bugünlerde kişisel yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz ve nitelikleriniz ön plana çıkabilir ancak planlama yapmak hususunda acele etmemenizde fayda var.
YAY
Bu aralar sosyal olarak kendinizi en iyi şekilde ifade edeceğiniz bir günde olsanız da ani girişimlerden kaçınmalısınız, beklediğiniz sonuç gelmeyebilir.
OĞLAK
Kendinizi daha mutsuz hissetmek yerine elinizde olanla yetinip bir şeyler yapmayı, yaratıcı olmayı ön gören bir dönemden geçmeniz gerektiğini hep hatırlayın.
KOVA
Kariyerinizle ilgili olumlu adımlar atma fırsatı yakalayabilirsiniz.
Bu fırsatları iyi değerlendirdiğiniz taktirde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.
BALIK
Bugünlerde iş yerinizde problemler yaşayabilirsiniz.
Özellikle sizi kendisine rakip olarak gören ve başarılarınızı hazmedemeyen kişilerle uğraşmanız gerekebilir.
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KOÇ
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