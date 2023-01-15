15 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ

Araç almak niyetinde iseniz ilerleyen günlere bırakabilirsiniz.

BOĞA

Öğrenci olan, sınava ya da mülakata girecek olan Boğa'lar testlerde kaydırma yapmamaya veya soruları doğru okuduğunuzdan emin olmaya dikkat edin.

İKİZLER

Kendinizi bugünlerde mesleki konularda çok istikrarlı hissedemeyebilirsiniz. Hayatın temposunda böyle durumlar normaldir, kendinize yüklenmeyin.

YENGEÇ

Yeni bir projeyi değerlendirmek yerine mevcut işinizi geliştirmek için uygun bir gün. Zaman içerisinde karşınıza geçmişte görmediğiniz fırsatlar çıkabilir.

ASLAN

Planladığınız ancak bir türlü harekete geçmediğiniz konularda bir adım atmak ya da istekleriniz için para biriktirmeye başlamak için oldukça uygun bir gün.

BAŞAK

Gününüz sakin geçecek olsa da akşam saatlerine doğru aile bireyleri ile tartışma ihtimalini göz önünde bulundurun ve sakinliğinizi koruyun.

TERAZİ

İçsel olarak sizi üzen konuları sindirmek verimli bir zaman dilimine geçmenize vesile olacaktır. Bitmesi gerekenleri bitirin ve yeni bir sayfa açmaya başlayın.

AKREP

Kargo gibi seyahat içeren konularda adresi doğru yazdığınızdan emin olmalı ya da beklediğiniz kargo varsa birkaç kere online olarak kontrol etmelisiniz.

YAY

Kaçamak tatil gibi görebileceğiniz, insanlardan ve iş stresinden uzaklaşmanıza vesile olacak küçük bir etkinlik enerjinizde büyük bir farklılık yaratabilir.

OĞLAK

İkili ilişkinizde yanlış anlaşılmalar yaşanabileceği gibi iş konusunda da bazı gerginlikler ve zemini olmayan konularla alakalı yersiz atışmalar yaşanabilir.

KOVA

Bugünlerde hız gerektiren konularda dengeyi kaçırmamaya özen gösterin. Çok hızlı davranmaya çalışırsanız ufak tefek kazalara yol açabilirsiniz.

BALIK

Herhangi bir haksızlığa tahammül edecek ruh halinde olmayacak olsanız da, size haksızlık edenleri affedebilecek ve böylece düşmanlık ateşlerini daha fazla alevlendirmekten kaçınabileceksiniz.