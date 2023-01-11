11 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ

Çevrenizde birleştirici faktör oynayabilirsiniz.

Yaptığınız iyilikler ruhunuzun da iyi hissetmesine vesile oluyor. Partner ailesi ile olan ilişkilerin gelişebileceği bir gündesiniz.



BOĞA

Bazı kişilere bitmemiş projelerinizi anlatmamalısınız.

Yaratıcı halinizden yararlanmak isteyenler sizleri demoralize ederek projelerinizi yok etmeye çalışabilirler.



İKİZLER

Yoğun derin düşünceler ve aşırı tedbir isteği panik atak gibi problemlere sebep olabilir. Böyle hisler aklınıza geldiğinde dostlarınızdan yardım alabilirsiniz.



YENGEÇ

Bugünlerde kariyer bağlamında bugünlerde hevessiz hissedebilirsiniz. Tatil isteklerine yönelmek isteyebilirsiniz. Dinlenmek istemenizde sakınca elbette yok.



ASLAN

Saklamak zorunda hissettiğiniz bazı konuların yük yarattığını görerek aktif bir çaba içerisinde her şeyi temiz konuma getirip yaşama sıfırdan başlamayı isteyebilirsiniz.



BAŞAK

Karşı cinse oldukça çekici geleceğiniz ve onlarla derin sohbetler yapabileceğiniz bugünlerde duygusal konularda sevildiğinizi görmek sizlere son derece iyi hissettirebilir.



TERAZİ

Yapmak istediğiniz birkaç şey var. Bunların hepsinin üzerine yürüdüğünüzde hiçbirini yapamayacağınızın farkında olmalısınız ayrıca iş stresiniz de artabilir.



AKREP

Bugünlerde çevrenizi sorgulama moduna geçebilirsiniz. Sırlarınızı verdiğiniz kişiler sizlerin tavırlarını destekleseler de en nihayetinde kararınızı sezgileriniz ile verin.



YAY

Temiz yüreğiniz, iyi niyetiniz ortaya çıkabilir.

İyi niyetinizin farkında olan kişiler sizlere benzer bir segmentte yaklaşarak daha da iyi hissetmenize neden olacak.



OĞLAK

Bir hayli taktir edilebilirsiniz.

Karakteristik olarak pozitif yönleriniz ortaya çıkabilir ayrıca dostlarınıza çeşitli ikramlar yapmak ve onları ağırlamak için de uygun bir gün.



KOVA

Bu aralar güvencenin hayatınızda ön plana çıkabileceği bir gündesiniz. Maddi yatırımlarınızla alakalı dikkatli olmalısınız, harcamada yanlışlıklar yapabilirsiniz.



BALIK

Her alanda tedbirli bir haldesiniz. Hiçbir şeyin size sürpriz olmasını istemiyorsunuz.

Bu durum iş yerinizde ve ruhsal planda asilik olarak adlandırılabilir.