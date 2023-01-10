10 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ

Belli başlı konularda kararsızlıklar yaşayabilirsiniz.

Özellikle iş konusunda yaşadığınız problemler sizde kalma ya da gitme kararı alma hissi uyandırabilir.



BOĞA

Sesinizin çıktığı, kendinizi ifade ettiğiniz ve gelişime ayak uydurduğunuz bir gündesiniz. Hem aşk hem de iş konularında günün en şanslı burçlarından birisiniz.



İKİZLER

İş yerinizde bir takım rahatsızlıklar hissedebilirsiniz.

Başkalarına olan yardımlarınız beklediğiniz gibi sonuçlanmayabilir. Adaletinizi ruhunuzda taşımaya devam edin.



YENGEÇ

Düşen enerjinizi toparlamak için çaba göstermeyi tercih edebilirsiniz. Kurduğunuz yanlış dostluk ya da ilişkiler bir takım pişmanlıklara girmenize neden olabilir.



ASLAN

Bugünlerde kendinizi çok şüpheci hissedebilirsiniz.

Şüpheleriniz yerinde olsa da yine de elinizde kanıt olmadan kimseye karşı sert tutum sergilememeye çalışın.



BAŞAK

Başkalarının işleri ile ilgilenmemeniz gereken bir gündesiniz.

Çevrenizde çeşitli dedikodular dönebilir, mümkün olduğunca müdahil olmamaya çalışın.



TERAZİ

Size kötü gelen insanları hayatınızdan çıkartmak kararlar alabilirsiniz. Yeni yaşam planı gününüzü oldukça güzel hale getirecek.

Kariyerinizde başarılı süreç.



AKREP

Hayatınıza yeni birisinin girmesi ve size sonuna kadar romantizmi yaşatması olası ancak sorumluluklarınızı da bir kenara bırakmayıp onları hatırlamaya özen gösterin.



YAY

Yüksekleri hedeflediğinizi söyleyenleri görmezden gelin ve hedeflerinize ulaşmaya devam edin. Yılın ilk haftalarında başarabileceklerinizin sınırı yok, Kendinize inanın.



OĞLAK

Günü kuruntular ve olumsuz düşüncelerle başlayabilirsiniz.

Aşırı kontrolcülük gün içerisinde kuruntu ve karamsal düşüncelere kapılmanıza neden olabilir.



KOVA

Bugünlerde estetik ve gösteriş gerektiren herhangi bir konuda başarılı bir gün. Ayrıca planlama yapmak ve dostlarınıza yardım etmek için de uygun bir gün.



BALIK

Bu aralar sizler iyi niyetli olsanız da bunu direkt olarak konuşmanızda fayda var.

İma ya da saldırganlık iş yerinizdeki kişilerle problemler yaşamanıza neden olabilir.