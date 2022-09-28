28 Eylül günlük burç yorumları
Sahip olduğunuz şeylerin farkına varmak ve onlar için şükür etmek adına oldukça uygun bir gün ayrıca büyük ziyareti de yapabilirsiniz.
BOĞA
Arkanızdan iş çevirecek ve size hayrı dokunmayacak kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Bu kişileri fark ederek bağınızı kesmek için oldukça uygun bir gün.
İKİZLER
Para yönetiminin önem kazandığı bir gün olabilir. Özellikle işinizde başkalarını suçlamaya meyil etmeniz sizi farklı bir faza götürebilir, gerginlik oluşabilir.
YENGEÇ
Bugünlerde ruhani konular üzerinde oldukça ilgili olacağınız bir gün ayrıca her türlü entelektüel konuda da kendinizi daha verimli hissedebileceksiniz.
ASLAN
Tek bir alanda iş idare etmek yetmeyebilir ve hem diplomasi yeteneğinizi hem de gücünüzü göstermek için her alanda başarılı olma çabası içerisine girebilirsiniz.
BAŞAK
Aşk ilişkilerinde geleceğinizi yönlendirmek için sağlam kararlar alabilmelisiniz. Çok sorumluluk alacak ancak hepsinin üstesinden gelebileceksiniz.
TERAZİ
Gökyüzü sizi her anlamda güçlendirecek. Yorucu enerjilerden kurtularak rahat nefes alacaksınız. Çevrenizle olan iletişiminiz partnerinizi kıskandırabilir.
AKREP
İyi düşünmek şartı ile bugün artı eksilerinizi iyi ayarlayarak finansal girişimde bulunabilirsiniz. Mutlak sonuç alabilmek için ise sabırlı olmakta fayda vardır.
YAY
Aşk hayatınızla alakalı olarak yapacağınız girişimlerin olumlu sonuçlanması ile beraber zamanınızı duygusal anlamda efektif geçirebileceksiniz.
OĞLAK
Olayları her zaman iyiye, sıcağa yönlendirdiğine inanıp kontrol etme çabasını bırakırsanız olaylar beklediğinizden daha iyi bir faza da gidebilir.
KOVA
Kurumsal işlerle ilgilenen Kova'lar bugünlerde diplomasi ve insan ilişkilerinde aşırı kontrolcülükten bunalabilirler, dobra yönleriniz ortaya çıkabilir.
BALIK
Üstleriniz tam olarak sizin ne ifade ettiğinizi anlayamasa bile çekiminize ve ikna ediciliğinize kapılıp dediklerinizi onaylayabilirler. Planlama için uygun bir gün.
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