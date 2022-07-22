22 Temmuz burç yorumları

KOÇ

Hobileriniz ve aşk hayatınızla ilgili başarısızlık hissinin sizi zorlaması halinde daha çok tedirginliklerinizden uzaklaşmakta istikrarlı olmanız önemli.

BOĞA

Bazı konularda gerginlik yaşayabilirsiniz.

Özellikle aşk hayatınızla ilgili konularda partnerinizin tutumuna anlam veremeyebilirsiniz.

İKİZLER

Üşengeçliğiniz artabilir ve içinizden hiçbir şey yapmamak gelebilir. Bu süreci kısa geçirirseniz mini tatil gözüyle bakılabilir ancak uzun olması hedeflerden alıkoyabilir.

YENGEÇ

Bugünlerde başarılı ve neşeli bir gün geçirebilirsiniz.

İstediğiniz şeylerin tezahürlerinin kolay yoldan ele geçmesi sizi oldukça mutlu edecek.

ASLAN

Hayatınızın travmatik konuları su yüzüne çıkabilir. Geçmiş veya gelecekle yaşamayı bırakıp anda kalmalı, kendinizi ve başkalarının affetmeyi göze alabilmelisiniz.

BAŞAK

İşinizle ilgili stresin ön plana çıkabileceği bu günde üstlerinizin ne istediğini tam olarak anlayamayabilirsiniz bu da gerginliğe sebep olabilir.

TERAZİ

Maddiyatla alakalı problemlerinizin sona erdiği bir döneme giriyorsunuz. Aile ve arkadaşlık ilişkilerine ve sevgiye yönelmeniz gereken bir gündesiniz.

AKREP

Bugün Mars Yengeç burcuna geçiş yapıyor bu sebepten bugünlerde gündem konunuz aileniz olabilir.

Aile içi sürtüşmelere dikkat etmelisiniz.

YAY

Bugünlerde sizi huzursuzluk içine sokan her konudan uzaklaşabilirsiniz. Ayrıca hastalık yaşayan İkizler üyeleri iyileşmelerinde hız gözlemleyebilirler.

OĞLAK

Sinir, stres baş gösterebilir.

Dinlendirici etkinliklerle kendinizi iyi hissederek süreci rahat geçirebilirsiniz.

Kısa bir tatil ruhunuz ve bedeniniz için gerekli.

KOVA

Üşengeçliğiniz malum ve idealist yapınız da malum iken tam bir şeyleri başarıyorken üşengeçlik göstererek yerinizde saymaya meyil edebilirsiniz.

BALIK

Yetenekli olduğunuz alanlarla içli dışlı olacağınız bir zamandasınız.

Spor gibi vücut aktivitelerinin size iyi geleceği ve zinde hissettireceği de bir gerçek.