21 Temmuz günlük burç yorumları
Kötü düşüncelerden arınmanız çok önemli olacak. Bugünlerde geçmişte yaşadığınız kötü etkileri tekrar tekrar zihininizde senaryo haline çevirebilirsiniz.
BOĞA
Sevdiğinizi ve sevildiğinizi hissedeceğiniz ve kalp çakranızın sonuna açık olacağı bu günün huzur etkileri ilerleyen günlerde de sürebilir.
İKİZLER
Bugünlerde kendinizi sabit hissedebilirsiniz.
Özellikle fikirleriniz konusunda başkalarının bakış açılarını dinlemeye bile yanaşmak istemeyebilirsiniz.
YENGEÇ
Dualarınızın duyulduğunu somut bir şekilde hissedeceğiniz bir gün. Kozmik üçgenin de etkisi ile ateş elementinizin harekete geçirici etkilerini hissedebilirsiniz.
ASLAN
Bugünlerde bazı konulara tutkuyla bağlandığınızı ve bazı gerçekleşmeyen olaylar için çocukça bir tutturma haline geçtiğinizi fark edebilirsiniz.
BAŞAK
Sizlere yapılan hataları affetmeniz gerekiyor. Söylendiği kadar kolay olmasa da, affetmek unutmak değildir, ayrıca sadece üzerinizden yükü atmak içindir.
TERAZİ
Fazla özveride bulunmak ya da hiç özveride bulunmamak ikisi de problem haline gelebilir. Hayatınızı verimli geçirmek için partnerinizle beraber ilerleyin.
AKREP
İsteklerinizi niyet olarak beyan ettiğinizde hareket etmek için gerekli motivasyonu bulabilirsiniz. Ruhani tarafınızın artacağı olumlu durumlar ile karşılaşabilirsiniz.
YAY
Bazı gökyüzü hareketlerine uyum sağlayabilmeniz için beslenme düzeninizde değişiklik yapmanız gerekmekte, Hazımsılık gündem konunuz olabilir.
OĞLAK
Aşk hayatınızda ve ilişkilerinizde uyum yakalayamıyor gibi hissetseniz de aslında hayatınızı daha verimli yaşamak için pratik ediniyorsunuz.
KOVA
Kalbinizin sesini dinlemelisiniz. Verdiğiniz sevgilerin misli şekilde döndüğünü gördükçe kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. İşinizde yaratıcılık ön plana çıkabilir.
BALIK
Bazı konularda size büyük haksızlık yapıldığını düşünebilirsiniz.
Gerçek olsa bile akılcı davranmakta fayda var, işinizdeki kariyerinizi etkileyebilir.
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