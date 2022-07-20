20 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Tatile çıkamıyorsanız birkaç saat yalnız kalmak için uygun bir gün. Aşk hayatınızdaki karmaşayı çözümlemek için kendinizi dinlemeye ihtiyacınız olabilir.

BOĞA

Sezgilerinizle, vizyonunuzu birleştirerek yaşam alanınızı mükemmelleştirebilirsiniz. Evinize yeni dekorlar almak için uygun bir gün olacak.

İKİZLER

Birden fazla flört içerisinde kararsız kalabilir, bu durumu düzenlemek için sezgilerinizden yardım alabilirsiniz. Aşk kapılarınız ardına kadar açılacak.

YENGEÇ

Enerjiniz yüksek olacak. Ayrıca iyiliğinizle kalbine dokunduğunuz kişilerin destek ve yardımlarını görerek daha mutlu ve güvende hissedebilirsiniz.

ASLAN

Aşk hayatınız konusunda oluşabilecek olaylar sizi mutluluğun zirvesine taşıyabilir. Ayrıca sezgilerinizin ve maneviyatınızın da güçlendiği bir gün.

BAŞAK

Hayatınızda bir mutluluk ve bütünlük hissedebilirsiniz. Maddi konularda evrenin desteğini alacak, sezgisel ve manevi konularda da büyüyeceksiniz.

TERAZİ

Venüs'ün etkileri hayatınızın düzenli kısımlarını alt üst edecek. İlişkilerde sizden kaynaklı sorunlar çıkabilir, sakin ve düşünceli davranmakta fayda var.

AKREP

Estetik alanında operasyonlar düşünüyorsanız uygun günlerdesiniz. Hayatın keyif veren alanlarını ön planda tutacağınız günlerde küçük haberlere takılıp, sinirlenmeyin.

YAY

Venüs'ün etkisi maddi kazançlarınızın artmasına vesile olacak. Kazandığınız parayı kendiniz ve sevdikleriniz hayrına harcamak isteyebilirsiniz.

OĞLAK

Göreceğiniz destek size sevgi dolu ve güvende olma hissi verebilir. Sizler de tüm sevdiklerinizi şefkatiniz yolu ile koruyup kollayabilirsiniz.

KOVA

İşinizle ilgili bazı çekinceleriniz ve korkularınız su yüzüne çıkabilir. Onları yok etmek sizin yeteceğiniz olacak iş başarıları konusunda da evren sizi destekleyecek.

BALIK

Kendi hayatınızı dizayn etmeye karar verdiniz ve her konuda evrenin desteğini alabilirsiniz. Yeniliklere başlamak için uygun bir gün ve istikrarınıza destek olacak.