24 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ

Bu aralar sabırlayaşamınızı düzene soktunuz. Bu oldukça güzel bir başlangıç oldu. Tek başınıza karar almanın tadını çıkartıyorsunuz.



BOĞA

Etrafınızla etkileşim içerisinde olmak sizlere hem iyi gelebilir, hem de başkalarına fikir ya da yardım sağlayabilirsiniz, alışverişiniz dengede olacak.



İKİZLER

Yapmak istediklerinizin tam tersinde hareket ettiğiniz bir güne girebilirsiniz.

Yaşadıklarınız geçici olduğunu bilin, sakin ve akışta kalmaya çalışın.



YENGEÇ

Kendinizi zorluyorsunuz.

Bu şekilde devam edemezsiniz.

Mükemmeliyetçilik sizi yapmak istediklerinizden alı koyar. Geçmişi biraz serbest bırakın.



ASLAN

Bugünlerde öz güveniniz yüksek ancak bunu tamamlayabilmek için daha hareketli bir yaşamı benimsemelisiniz. Sözleriniz hayatınızı etkiliyor.



BAŞAK

Farkındalıklı ve bilgili bir hayat sürmeniz oldukça hoş ve bu sizin en güzel yönlerinizden bir tanesi.

Bugünlerde kendinizi daha huzurlu hissedebilirsiniz.



TERAZİ

Duygusal bağlamda kendinizi içekici hissedecek ve ilişkinize gerekli duygusal enerjiyi getirebileceksiniz.

Kontrolcülük yönünüz sizi epey zorluyordu.



AKREP

Çekiciliğinizle anıldığınız bugünlerde isteklerinizi gerçekleştirebilir ve büyüme evresi yakalayabilirsiniz.

Geçmişi hala aşmamış olmanız sinirleriniz yıpratmasına yetiyor.



YAY

Üzerinizdeki şansızlıklar bitmek üzere.

Aşk ilişkilerinizde hatalı olduğunuz noktaları düzeltmek erdemdir. Bugünler gevşemek için size çok iyi gelecek.



OĞLAK

Yapıcı olmanız iyi ancak başkalarının işlerine izinleri olmadan karışmanız kötü sonuçlar doğurabilir.

Daha güzel ve verimli haliniz herkesçe sevgi ile karşılanacak.



KOVA

Son zamanlarda kendiniz için verimli bir hayat istiyorsunuz.

Titiz davranmaya başladığınız yeni kararlarınızla uyumlu bir süreç sürdürebilirseniz.



BALIK

Bu aralar yapıcı eleştrilerde bulunmanızda sakınca yok.

Algılarınız son derece açık. Fikrinizi tartışma noktasına getirmekten kaçının.

Mutluluk sizinle.