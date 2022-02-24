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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 24 Şubat 2022, Perşembe

24 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Bu aralar sabırlayaşamınızı düzene soktunuz. Bu oldukça güzel bir başlangıç oldu. Tek başınıza karar almanın tadını çıkartıyorsunuz.

BOĞA
Etrafınızla etkileşim içerisinde olmak sizlere hem iyi gelebilir, hem de başkalarına fikir ya da yardım sağlayabilirsiniz, alışverişiniz dengede olacak.

İKİZLER
Yapmak istediklerinizin tam tersinde hareket ettiğiniz bir güne girebilirsiniz.
Yaşadıklarınız geçici olduğunu bilin, sakin ve akışta kalmaya çalışın.

YENGEÇ
Kendinizi zorluyorsunuz.
Bu şekilde devam edemezsiniz.
Mükemmeliyetçilik sizi yapmak istediklerinizden alı koyar. Geçmişi biraz serbest bırakın.

ASLAN
Bugünlerde öz güveniniz yüksek ancak bunu tamamlayabilmek için daha hareketli bir yaşamı benimsemelisiniz. Sözleriniz hayatınızı etkiliyor.

BAŞAK
Farkındalıklı ve bilgili bir hayat sürmeniz oldukça hoş ve bu sizin en güzel yönlerinizden bir tanesi.
Bugünlerde kendinizi daha huzurlu hissedebilirsiniz.

TERAZİ
Duygusal bağlamda kendinizi içekici hissedecek ve ilişkinize gerekli duygusal enerjiyi getirebileceksiniz.
Kontrolcülük yönünüz sizi epey zorluyordu.

AKREP
Çekiciliğinizle anıldığınız bugünlerde isteklerinizi gerçekleştirebilir ve büyüme evresi yakalayabilirsiniz.
Geçmişi hala aşmamış olmanız sinirleriniz yıpratmasına yetiyor.

YAY
Üzerinizdeki şansızlıklar bitmek üzere.
Aşk ilişkilerinizde hatalı olduğunuz noktaları düzeltmek erdemdir. Bugünler gevşemek için size çok iyi gelecek.

OĞLAK
Yapıcı olmanız iyi ancak başkalarının işlerine izinleri olmadan karışmanız kötü sonuçlar doğurabilir.
Daha güzel ve verimli haliniz herkesçe sevgi ile karşılanacak.

KOVA
Son zamanlarda kendiniz için verimli bir hayat istiyorsunuz.
Titiz davranmaya başladığınız yeni kararlarınızla uyumlu bir süreç sürdürebilirseniz.

BALIK
Bu aralar yapıcı eleştrilerde bulunmanızda sakınca yok.
Algılarınız son derece açık. Fikrinizi tartışma noktasına getirmekten kaçının.
Mutluluk sizinle.

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