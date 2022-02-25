25 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ

İş birliğine açık olduğunuz taktirde güzel zaferler elde edebileceksiniz. Çalışkanlıkla işkoliklik arasındaki dengeyi tutturmanız gerekiyor.



BOĞA

Aşk hayatınızda hareketlilik söz konusu. Romantik olmalı ve partnerinize hak ettiği ilgiyi göstermelisiniz. Bunun bir artısı olarak çevreniz genişliyor.



İKİZLER

Bugünlerde işkolik olmaya çok müsaitsiniz.

Hayatınızda verimli değişiklikler yapmak için uygun bir gün olacak. Bu sebepten de kendinizi farklı şartlara hazırlayın.



YENGEÇ

Egonuzu bugün bir kenara bırakarak mantık çerçevesinde hareket etmek beklenmedik yardımlaşma, sevgi ve yakınlıkların önünü açabilir.



ASLAN

Aldığınız kararların daha verimli olabilmesi açısından etrafınızdaki kişilere de danışmalısınız.

Hayata karşı gösterdiğiniz tutum daha sakin ve arkadaş canlısı.



BAŞAK

Birikime geçtiğiniz ve güvencenizin arttığı bir gündesiniz.

İçinde bulunduğunuz sistem usulüne uygun farklılıklar yaratarak kişiliğinizi ortaya koyuyorsunuz.



TERAZİ

Aile içi anlaşmazlıklara dikkat çeken günler geçiriyorsunuz. Hayatınızı iyi bir noktaya taşımak için ayağa kalkıp gereken ne varsa yapacak cesareti gösterebileceksiniz.



AKREP

Sorumluluk aldığınız ve takım ruhunu desteklediğiniz taktirde başarıya gidebileceksiniz.

Fikirlerinizin verimli olması bulunduğunuz ortama adapte olmanıza vesile oluyor.



YAY

Maddi konularda somut kazanımlar elde etmek için çaba gösterebilirsiniz. İç dünyanıza yöneldiniz ve bunun faydalarını da görüyorsunuz.



OĞLAK

Hiç bilmediğiniz yeteneklerinizi keşfedebilir ve bunlara yönelebilirsiniz.

Bu sizi verimsiz sohbetten uzak tutar.

Ayrıca bu yolda başkalarının başarılarını da taktir edin.



KOVA

Rekabet sever bir yapınız olmasa da rekabet gerektiren durumlarda en iyi performansı sergileyeceksiniz.

Objektif ve adil olmayı kendinize misyon edinin.



BALIK

İş yerinizde söylediklerinize odaklanın ve söylediklerinizin düşünce gücünüzün bir parçası olduğunu hatırlayın. Hedefleriniz ve önceliğinizin kendiniz olmalı.