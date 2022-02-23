23 Şubat günlük burç yorumları
Son zamanlarda iş yaşamınızdaki hareketliğin aşk hayatınız ve sosyalliğinizde de oluşması muhtemel çünkü dualarınız duyuldu.
BOĞA
Bir şeyleri kendiniz için istemek yerine etrafınızla da paylaşmanız gerektiğini bilin. Kendinizi otorite görüp etrafınıza ne yapacaklarını söylememelisiniz.
İKİZLER
Bugünlerde şayet isteklerinizi alırken etik davranır ve fazlasını istemezseniz oldukça ikna edici ve istediğini elde eden kişiler olabilirsiniz.
YENGEÇ
Aile veya arkadaş çevresinde problem yaşayan Yay'lar bugünlerde olayları kendi açılarından da değerlendirmeli, eksiklerini görmeliler.
ASLAN
Verimli olabilmek için etrafınızla etkileşime geçmeniz gerektiğini hatırlayın. Belli konulara ağırlık verip diğerlerini görmezden gelmenizde sakınca yok.
BAŞAK
Duygusal boşluklarınızın yerine iş veya hedeflerinizi koymak yanlış bir hamle olabilir.
Sorumluluklarınızın bilincinde hareket etmeniz sizi daha verimli kılar.
TERAZİ
Sorumluluk almak ve kontrolü de idare etmek için kendinizi pek hazır hissetmiyor, pasif ve geri planda devam ediyorsunuz.
AKREP
Son günlerde hayatınızı düzene sokuyorsunuz.
Başarılı bağlantılar kurmak hususunda son derece başarılısınız, iletişim kabiliyetiniz yüksek.
YAY
Şans yanınızda önemli olan küçük mesajları dahi görebilmek.
Karamsar bakış açısı küçük mutlulukları görmenize engel olabilir.
OĞLAK
Net bakış açıları net çözümler getirecek.
Çözümlere açık ve açık fikirli olmanız çok önemli. İş konusunda etik olmanız işinizin sürdürülebilir olması için çok önemli.
KOVA
Yapıcı iletişim yeteneğiniz çok fazla problemin üstesinden gelecek. Zamanınızın çoğunu aktif geçireceksiniz Her şeyle aynı anda ve eşit olarak ilgilenemezsiniz.
BALIK
Bugünlerde aile içerisinde problem yaşayan Koç'lar bu sorunları çözmek için adım atacak. Korkusuzluk ve cesaretin güzel izlerini taşıyacaksınız.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- 22 Şubat günlük burç yorumları 22 Şubat 2022, Salı KOÇ Duygusal bakış açınızı kısa süreliğine bir kenara bırakıp realistik olmayı tercih edebilirsiniz. Karmaşık...
- 21 Şubat günlük burç yorumları 21 Şubat 2022, Pazartesi KOÇ Bugünlerde kendinizi bazı konularda yetersiz hissetseniz de çözümün yine zihninizden geleceğini görebilirsiniz. BOĞA Özel...
- 20 Şubat günlük burç yorumları 20 Şubat 2022, Pazar KOÇ Bugünlerde yapmak istediklerinize daha gerçekçi bir gözle bakabilirsiniz. Hayatınızda son zamanlarda bolluk...
- 19 Şubat günlük burç yorumları 19 Şubat 2022, Cumartesi KOÇ Hayatınızda son zamanlarda bolluk ve bereket hakim. Her şeyi büyütme özelliğiniz açığa çıkabilir. Bu arada...
- 18 Şubat günlük burç yorumları 18 Şubat 2022, Cuma KOÇ Edindiklerinizin bereketlenmesi ile kendinizi huzurlu hissedebilirsiniz. Beklentilerinizde yeni sorumluluklar...
- 22 Şubat günlük burç yorumları
- 21 Şubat günlük burç yorumları
- 20 Şubat günlük burç yorumları
- 19 Şubat günlük burç yorumları
- 18 Şubat günlük burç yorumları
- 17 Şubat günlük burç yorumları
- 16 Şubat günlük burç yorumları
- 15 Şubat günlük burç yorumları
- 14 Şubat günlük burç yorumları
- 13 Şubat günlük burç yorumları