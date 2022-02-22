22 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ

Duygusal bakış açınızı kısa süreliğine bir kenara bırakıp realistik olmayı tercih edebilirsiniz.

Karmaşık hayatınıza aileniz çözüm üretebilirler.



BOĞA

Motivasyonunuzu yüksek tutup her şeye gülmelisiniz. Pozitif duygularınızı arttırmanız gereken önemli günlerdesiniz.



İKİZLER

Başkalarına yardımcı olurken içinizden geleni yapmanız, fedakarlık değiş isteğinizi gerçekleştiriyor olmanız çok önemli. Geçtiğimiz aylarda çok çalıştınız.



YENGEÇ

İç dünyanıza yönelerek sizin için doğru olanı gerçekleştirmeniz sizi huzurlu hale getirecektir.

Canınız sıkıldığında yaşadığınız güzel zamanları hatırlayabilir.



ASLAN

İsteklerinizin değiştiği bir dönemdesiniz ve ideallerinizin değiştiğini hissediyorsunuz.

Aşka kendinizi fazla kaptırmamanız gereken bir dönem.



BAŞAK

Hayatınızı her konuda düzene sokabilmek için net olmanız çok önemli. Bugün arkadaşlarınız ile birlikte keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz.



TERAZİ

Aile bireyleri ile aranızdaki ilişkiler değişebilir ve daha anlayışlı davranabilirsiniz.

Alttan almakta fayda var.



AKREP

Tutkulu ve etkileyici kişiler ile karşılaşıp onlardan çok etkileneceksiniz.

Gelişime açık bir yapınız var. Tatili ertelemenin anlamı yok. Rahatlamak için buna ihtiyacınız var.



YAY

Son zamanlarda karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı rahatsız etmekte. Geçmişe sünger çekmenin vakti gelmedi mi? Aksi halde ilişkiniz rutine girebilir dikkat edin.



OĞLAK

İkili ilişkilerde net, bir miktar otoriter bir tavırla kişisel çizgilerinizi belli edin. Kendinize özen göstermeyen boşvermiş halinizle partnerinizi ve sevdiklerinizi üzüyorsunuz.



KOVA

Hayata karşı olumlu bir bakış açısı geliştirmelisiniz.

Karamsarlığı bırakın ve dış dünyaya açılın.

Sevdikleriniz ile ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz.



BALIK

Çizgilerinizi ve karakteristik özelliklerinizi göstermek insanların size istediğiniz gibi yaklaşmasına oldukça yardımcı olacaktır. Onunla daha çok birlikte olmalısınız.