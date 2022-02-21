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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 21 Şubat 2022, Pazartesi

21 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde kendinizi bazı konularda yetersiz hissetseniz de çözümün yine zihninizden geleceğini görebilirsiniz.

BOĞA
Özel hayatınızdaki sorunlarla ilgili uzman olan kişiler ile görüşeceksiniz.
Uyarıları dikkate alın. Hayatınıza bolluk ve bereket hakim.

İKİZLER
Bu tür faaliyetler kariyeriniz için olumlu sonuçlanacaktır.
Beklediğinizden daha farklı gelişen olaylar karşısında hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ
Kusursuz bir iş çıkarmak için elinizden geleni yaptığınızda maddiyatınız da düzene girecek.
İçinde bulunduğunuz durumu sorgulayabilirsiniz.

ASLAN
Her şeyinizi paylaşacak dostlarınız var.
Onlara daha da güvenmeli ve sıkıntılarınızı anlatmalısınız.
Her şeyi büyütme özelliğiniz açığa çıkabilir.

BAŞAK
İsteklerinizi gerçekleştirmek için uygun bir gün olacak ancak yetenek ve başarılarınız oranında sorumluluklarınız da artabilirsin.

TERAZİ
Olayları netleştirmeden duygusal durumlarla yüzleşmekten kaçınmalısınız. Ayrıca iş ve para odaklı olduğunuz konularda başarı elde edebileceksiniz.

AKREP
Çeşitli seminerler ve eğitim programlarına katılabilirsiniz. Büyük organizasyonlar içinde yer alabilirsiniz.
Hayatınızın dönüm noktasındasınız, bunu iyi değerlendirin.

YAY
İşlerinizden kaynaklanan yorgunluğunuzu partneriniz anlayışla karşılıyor ve size sahip çıkmaya çalışıyor. Beklentileriniz büyüyor.

OĞLAK
Bazı konularda dengeli olduğunuz taktirde başarılı olabilirsiniz.
Yapmış olduğunuz işlerin dışında çok farklı konulara ilgi duyarak girişimde bulunacaksınız.

KOVA
İş konusunda bazı karışıklıklar olabilir fakat projelerinizi gerçekleştirmek için kararlı davranacaksınız.
Şimdiye kadar görmediğiniz detayları görebilirsiniz.

BALIK
Karşınızdaki kişilerden beklentiniz bir hayli fazla. İnsanları olduğu gibi kabullenmelisiniz.
Yeni çözümleri kendinizde görebileceksiniz.

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