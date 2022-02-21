21 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde kendinizi bazı konularda yetersiz hissetseniz de çözümün yine zihninizden geleceğini görebilirsiniz.



BOĞA

Özel hayatınızdaki sorunlarla ilgili uzman olan kişiler ile görüşeceksiniz.

Uyarıları dikkate alın. Hayatınıza bolluk ve bereket hakim.



İKİZLER

Bu tür faaliyetler kariyeriniz için olumlu sonuçlanacaktır.

Beklediğinizden daha farklı gelişen olaylar karşısında hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.



YENGEÇ

Kusursuz bir iş çıkarmak için elinizden geleni yaptığınızda maddiyatınız da düzene girecek.

İçinde bulunduğunuz durumu sorgulayabilirsiniz.



ASLAN

Her şeyinizi paylaşacak dostlarınız var.

Onlara daha da güvenmeli ve sıkıntılarınızı anlatmalısınız.

Her şeyi büyütme özelliğiniz açığa çıkabilir.



BAŞAK

İsteklerinizi gerçekleştirmek için uygun bir gün olacak ancak yetenek ve başarılarınız oranında sorumluluklarınız da artabilirsin.



TERAZİ

Olayları netleştirmeden duygusal durumlarla yüzleşmekten kaçınmalısınız. Ayrıca iş ve para odaklı olduğunuz konularda başarı elde edebileceksiniz.



AKREP

Çeşitli seminerler ve eğitim programlarına katılabilirsiniz. Büyük organizasyonlar içinde yer alabilirsiniz.

Hayatınızın dönüm noktasındasınız, bunu iyi değerlendirin.



YAY

İşlerinizden kaynaklanan yorgunluğunuzu partneriniz anlayışla karşılıyor ve size sahip çıkmaya çalışıyor. Beklentileriniz büyüyor.



OĞLAK

Bazı konularda dengeli olduğunuz taktirde başarılı olabilirsiniz.

Yapmış olduğunuz işlerin dışında çok farklı konulara ilgi duyarak girişimde bulunacaksınız.



KOVA

İş konusunda bazı karışıklıklar olabilir fakat projelerinizi gerçekleştirmek için kararlı davranacaksınız.

Şimdiye kadar görmediğiniz detayları görebilirsiniz.



BALIK

Karşınızdaki kişilerden beklentiniz bir hayli fazla. İnsanları olduğu gibi kabullenmelisiniz.

Yeni çözümleri kendinizde görebileceksiniz.