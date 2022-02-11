11 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ

İnsanların istek ve beklentilerini birinci sıraya yerleştirirken, kendi ihtiyaçlarınızı tamamen göz ardı etmeyin. Çevrenizden de fikir alın, sonra üzülmeyin.



BOĞA

Daha önce değer vermediğiniz konular şimdi dikkatinizi çekecek. Kendinizi yıpratmadan ilgi alanlarınızı belirleyin.



İKİZLER

Duygularınız oldukça karışık.

Sorunları büyütmekten kaçının. Her şeyi yoluna sokmak için zamana ihtiyacınız var.



YENGEÇ

Maddi dengeleriniz kontrolsüz bir harcamanız sonucu biraz bozulabilir.

Şanslı bir dönem yaklaşıyor. Kelimelerinizin hayatınızda büyük etkisi olacak.



ASLAN

Hayatınızın merkez noktasında kendinizi güçlendirmek ve rakiplerinizden daha iyi olmak olabilir. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak istiyorsunuz.



BAŞAK

Azimli olmak, vazgeçmemek ve kendinizin en iyi versiyonu olmak sizler için daha verimli. İsteklerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz.



TERAZİ

Arkadaşlarınızla sosyalleşmek günü az stresli geçirmenize yardım edebilir.

Bunu azimle sürdürmeli, hırs gibi bir hisle kendinizi yoğunlaştırmamalısınız.



AKREP

Son zamanlarda çevrenizin sizden beklediği şeyleri yapmaya yönelebilirsiniz.

Onları mutlu etmez sizi rahatlatıyor.



YAY

Daha fazla harcamak yerine ihtiyacınız olanı bilmeli, ona göre hareket etmelisiniz.

Bilmediğiniz yerlere seyahat etmek ve yeni yerler görmek istiyorsunuz.



OĞLAK

Bazı şeylere olduğundan fazla değer verdiğinizi düşünebilirsiniz.

Sizi destekleyenleri küçümsemeyin. Destek almanızda fayda var.



KOVA

Abartılı davranışlardan kaçınmalı, dostlarınızı sıkmamalısınız.

Alacağınız teklifler sizi heyecanlandıracak.



BALIK

Bugünlerde aldıklarınıza ve verdiklerinize çok dikkat etmelisiniz.

Aniden meydana gelen olaylar duygularınızı değiştirebilir.