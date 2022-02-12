Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 12 Şubat 2022, Cumartesi

12 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Bazı olayların gelişimi de hayatınızdaki detayların fazla belirleyici olmadığını gösterecek.
İyimserliğinizi koruyun.

BOĞA
Duygusal açıdan ne istediğinizi bilerek hareket etmeniz çok önemli. İlgi alanlarınızı belirlemeli ve sizi rahatsız eden detaylara daha az önem vermelisiniz.

İKİZLER
Maddi anlamda güçleneceğiniz bugünlerde başkalarına da yardımcı olabilirsiniz. Bugün sizi yormayacak olan işlere zaman ayırın.

YENGEÇ
Sağlık sorunları ile uğraşacağınız bir dönemdesiniz. Hava olaylarını takip ederek giyiminize dikkat edin. Yersiz çıkışlarınız size zarar veriyor.

ASLAN
Bir dağınıklık hali ve yeteri kadar kendinizi verememe durumu yaşanabilir. Sakin olun ve odaklanın.
Böylelikle sevdiklerinizle sakin kafayla vakit geçirebilirsiniz.

BAŞAK
Bu kadar iyi niyetli olmaya son vermelisiniz.
Fazla fedakar olmamalısınız. Zarar gören siz oluyorsunuz.
Duygularınızı kontrol etmeniz gerekebilir.

TERAZİ
İş hayatınızda özellikle bir erkek vesilesi ya da önerisi ile atacağınız bir adım başarılı sonuçlanabilir.
Yakınlarınızı dinlemeli ve sakin kalmaya gayret etmelisiniz.

AKREP
Son günlerde yeteneklerinizi geliştirmek için gayret göstermeniz gerekebilir. Bunun için sıkı çalışmaya devam etmelisiniz.

YAY
Huysuzluk ve vefasızlık yapan insanlara karşı affedici davranarak kendinizden ödün veriyorsunuz. Kendinizi ihmal ediyor, kötü besleniyorsunuz.

OĞLAK
Bugünlerde hayatınızın kontrolünü elinizde tutmak için radikal kararlar almanız gerektiğini fark edebilirsiniz. İnsanın derdine koşmayı ilke edindiniz.

KOVA
Bugünlerde çevrenizdeki kişilerin fikirlerini önemseyin ayrıca mümkün olduğunca yardıma ihtiyacı olanlara yardımcı olmaya çalışın.

BALIK
Konuşmadan önce düşünmek için kendinize zaman tanımalısınız. Her sorunu çözmeniz mümkün. Dostlarınızdan gerekli yardımları göreceksiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 12 Şubat günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA