12 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ

Bazı olayların gelişimi de hayatınızdaki detayların fazla belirleyici olmadığını gösterecek.

İyimserliğinizi koruyun.



BOĞA

Duygusal açıdan ne istediğinizi bilerek hareket etmeniz çok önemli. İlgi alanlarınızı belirlemeli ve sizi rahatsız eden detaylara daha az önem vermelisiniz.



İKİZLER

Maddi anlamda güçleneceğiniz bugünlerde başkalarına da yardımcı olabilirsiniz. Bugün sizi yormayacak olan işlere zaman ayırın.



YENGEÇ

Sağlık sorunları ile uğraşacağınız bir dönemdesiniz. Hava olaylarını takip ederek giyiminize dikkat edin. Yersiz çıkışlarınız size zarar veriyor.



ASLAN

Bir dağınıklık hali ve yeteri kadar kendinizi verememe durumu yaşanabilir. Sakin olun ve odaklanın.

Böylelikle sevdiklerinizle sakin kafayla vakit geçirebilirsiniz.



BAŞAK

Bu kadar iyi niyetli olmaya son vermelisiniz.

Fazla fedakar olmamalısınız. Zarar gören siz oluyorsunuz.

Duygularınızı kontrol etmeniz gerekebilir.



TERAZİ

İş hayatınızda özellikle bir erkek vesilesi ya da önerisi ile atacağınız bir adım başarılı sonuçlanabilir.

Yakınlarınızı dinlemeli ve sakin kalmaya gayret etmelisiniz.



AKREP

Son günlerde yeteneklerinizi geliştirmek için gayret göstermeniz gerekebilir. Bunun için sıkı çalışmaya devam etmelisiniz.



YAY

Huysuzluk ve vefasızlık yapan insanlara karşı affedici davranarak kendinizden ödün veriyorsunuz. Kendinizi ihmal ediyor, kötü besleniyorsunuz.



OĞLAK

Bugünlerde hayatınızın kontrolünü elinizde tutmak için radikal kararlar almanız gerektiğini fark edebilirsiniz. İnsanın derdine koşmayı ilke edindiniz.



KOVA

Bugünlerde çevrenizdeki kişilerin fikirlerini önemseyin ayrıca mümkün olduğunca yardıma ihtiyacı olanlara yardımcı olmaya çalışın.



BALIK

Konuşmadan önce düşünmek için kendinize zaman tanımalısınız. Her sorunu çözmeniz mümkün. Dostlarınızdan gerekli yardımları göreceksiniz.