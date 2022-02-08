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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 08 Şubat 2022, Salı

8 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Son zamanlarda yaşadıklarınızı dostlarınızla paylaşmalısınız.
Çünkü karmaşık hayatınıza ancak onlar çözüm üretebilirler.

BOĞA
Bugünlerde eğer yolculuk yapmak istiyorsanız, taşınma niyetiniz varsa ya da iş seyahati gerçekleştirecekseniz oldukça uygun bir gündesiniz.

İKİZLER
Yapacağınız her planlamada evrensel destek alabilecek ve kendinizi şanslı hissedeceksiniz.
Özgür ruhlu kişiliğiniz sizi özenilen bir insan haline getiriyor.

YENGEÇ
İş konusunda elinizden geleni yapıyorsunuz.
Başarılı olacaksınız.
Seçici davranmanız size oldukça fayda sağlayacaktır.

ASLAN
Söylentilere kulak asmıyor ve bildiğinizi okuyorsunuz.
Bu yönde her gün küçükte olsa bir adım atmaya niyet edin ve planlamanızı yapın.

BAŞAK
Bugünlerde dostlarınıza ve sevdiklerinize karşı aşırı tutucu ve korumacı davranabilirsiniz. Dost bildiğiniz düşmanlarınız da var.

TERAZİ
Etrafınızda sizinle olmak isteyenlerin sayısı dikkat çekici.
Fazla sevgi dolu yanınız size zarar verebilir. Dost seçerken dikkatli davranmaya özen gösterin.

AKREP
Çevrenizdekilere kendinizi ifade etmek için şaşırtıcı yollara başvurabiliyorsunuz.
Aynen devam. Herkes sizi seviyor ama aynı anda kıskanıyor.

YAY
Duygusal hayatınızdaki yoğunluk sizi iş hayatınızda oldukça zorlayabilir. Dengeyi bulun ve kendinizi toparlayın.
Oldukça çetin bir görev iş hayatınızda karşınıza çıkabilir.

OĞLAK
Yenilikçi tarzınıza insanlar hayranlıkla bakıyor.
Sorumluluklarınız artmaya başladı.
Kaçış yok. Sevgilinizle daha çok birlikte olmalısınız.

KOVA
Yaşadığınız yorgunluğu çevrenizdeki kişiler anlayışla karşılıyor ve size destek çıkmaya çalışıyorlar. Üstleriniz size ve disiplininize çok güveniyor.

BALIK
Aşka kendinizi fazla kaptırmamalısınız.
Aksi halde ilişkiniz rutine girebilir dikkat edin. Çevrenizi gözden geçirmeli ve birçok ismi hayatınızdan çıkarmalısınız.

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