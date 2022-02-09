KOÇ
Bilet almak ya da harekete dair herhangi bir aktiviteye dahil olmak sizlere çok iyi gelebilir. İşlerinizi yoluna koymayı başardınız.
BOĞA
İş konusunda karar arifesindesiniz. Vereceğiniz karar ya tamam ya devam niteliğinde. Yeni şeyler keşfetmek ise size daha entelektüel hissettirecek.
İKİZLER
Sırlarınız konusunda dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz.
Son dönemlerde işlerinizi yoluna sokmak için çok çalıştınız. Bir tatili hak etmiş bulunmaktasınız.
YENGEÇ
Sevdiklerinize gereken ilgiyi gösterdiğiniz günlerdesiniz.
Motivasyonunuzu yüksek tutup her şeye gülmelisiniz.
ASLAN
Herkese güvenmemeniz ve birine güvenirken oldukça seçici olmanız gerekmekte. Kendinize çeki düzen verin.
BAŞAK
Hayatınıza yeni insanlar katılabilir. Bu kişiler konusunda sezgilerinize güvenmelisiniz ve onları anlamaya çalışmalısınız.
TERAZİ
Son zamanlarda insanlarla fazla içiçe bulunmamayı uzak kalmayı tercih ediyorsunuz. Bu kararınızı gözden geçirin ve onlara şans verin.
AKREP
Hayata karşı olumlu bir bakış açısı geliştirmeniz gerekiyor. Pozitif duygularınızı arttırmalısınız. Kendinize küçük bir ödül vermelisiniz.
YAY
Bugünlerde içinizden geldiği gibi rahat davranıyorsunuz.
Bu yüzden de çevrenizdeki bazı insanlar size farklı gelebiliyor.
OĞLAK
Kendinizi büyük zorluklar altına soktunuz ama dostlarınız sayesinde bunu önemsemiyorsunuz.
Özensiz boşvermiş halinizle partnerinizi üzüyorsunuz.
KOVA
Bugün analitik zekanız ön plana çıkabilir.
Bol bol dinlenin.
Önemsediğiniz kişiden beklediğiniz haberler gelebilir. Aceleci davranmayın işleriniz yolunda.
BALIK
Duygusal anlamda düşüşe geçtiniz. Ancak küçük bir umut sizi yeniden sevgiye bağlayacak. Sürekli bir şeyleri kurgulayan ve hesaplamaya çalışan birisiniz.
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KOÇ
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