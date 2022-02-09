9 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ

Bilet almak ya da harekete dair herhangi bir aktiviteye dahil olmak sizlere çok iyi gelebilir. İşlerinizi yoluna koymayı başardınız.



BOĞA

İş konusunda karar arifesindesiniz. Vereceğiniz karar ya tamam ya devam niteliğinde. Yeni şeyler keşfetmek ise size daha entelektüel hissettirecek.



İKİZLER

Sırlarınız konusunda dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz.

Son dönemlerde işlerinizi yoluna sokmak için çok çalıştınız. Bir tatili hak etmiş bulunmaktasınız.



YENGEÇ

Sevdiklerinize gereken ilgiyi gösterdiğiniz günlerdesiniz.

Motivasyonunuzu yüksek tutup her şeye gülmelisiniz.



ASLAN

Herkese güvenmemeniz ve birine güvenirken oldukça seçici olmanız gerekmekte. Kendinize çeki düzen verin.



BAŞAK

Hayatınıza yeni insanlar katılabilir. Bu kişiler konusunda sezgilerinize güvenmelisiniz ve onları anlamaya çalışmalısınız.



TERAZİ

Son zamanlarda insanlarla fazla içiçe bulunmamayı uzak kalmayı tercih ediyorsunuz. Bu kararınızı gözden geçirin ve onlara şans verin.



AKREP

Hayata karşı olumlu bir bakış açısı geliştirmeniz gerekiyor. Pozitif duygularınızı arttırmalısınız. Kendinize küçük bir ödül vermelisiniz.



YAY

Bugünlerde içinizden geldiği gibi rahat davranıyorsunuz.

Bu yüzden de çevrenizdeki bazı insanlar size farklı gelebiliyor.



OĞLAK

Kendinizi büyük zorluklar altına soktunuz ama dostlarınız sayesinde bunu önemsemiyorsunuz.

Özensiz boşvermiş halinizle partnerinizi üzüyorsunuz.



KOVA

Bugün analitik zekanız ön plana çıkabilir.

Bol bol dinlenin.

Önemsediğiniz kişiden beklediğiniz haberler gelebilir. Aceleci davranmayın işleriniz yolunda.



BALIK

Duygusal anlamda düşüşe geçtiniz. Ancak küçük bir umut sizi yeniden sevgiye bağlayacak. Sürekli bir şeyleri kurgulayan ve hesaplamaya çalışan birisiniz.