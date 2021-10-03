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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 03 Ekim 2021, Pazar

3 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde özellikle aşk ilişkilerinde verimli olabilmek için kalbinizi dinleyerek gurur yapmadan partnerinize ilerleyebilirsiniz.

BOĞA
Mesleki konularda uzmanından ya da dostlarınızdan yardım alarak ilerleyebilirsiniz. Aşk konusunda kendinizi verimli bir şekilde gösterebileceksiniz.

İKİZLER
Sizinle fikir alışverişinde bulunurken zaman içerisinde arkadaşlık geliştiren kişiler artabilir. Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gün geçirebilirsiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde çabuk sinirlenmemeye çalışmak sizin için önemli olabilir. Özellikle güne başlarken huzursuz uyanabilirsiniz.

ASLAN
Özellikle aile ilişkilerinizi düzenlemek ve onların fikrini almak için uygun bir gün. Gün içerisinde güzel haberlerle toparlayabilirisiniz.

BAŞAK
Kalbinizin sesini dinlemek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Aşk hayatınızı düzeltmek için göstereceğiniz aktif çaba karşı tarafın hoşuna gidebilir.

TERAZİ
Sevgi dolu paylaşımların yükseleceği bugünlerde özellikle aşk konusunda kendinizi şanslı hissedebilirsiniz.

AKREP
Son zamanlarda soğuk algınlığı gibi hastalıklar hususunda dikkat etmeli ve kendinize gereken özeni gün içerisinde göstermelisiniz.

YAY
Aşk hayatınızda verimli haberler alarak geleceğe umutla bakabilirsiniz. Mesleki konularda çabalarınızın görüldüğünü bilmek içinizi ferahlatabilir.

OĞLAK
Duygularınızın yükseldiğini görebilir gün içerisinde anlamlı tesadüfler yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde huzurunuz artabilir.

KOVA
Bugünlerde ev ve aile hayatınıza karşı oldukça düşkün olabilirsiniz. Sağlık konusunda kendinize dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.

BALIK
Son zamanlarda sizinle iletişime girmek isteyen insanların arttığını ve özellikle mesleki çevrenizin genişlediğini görebilirsiniz.

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