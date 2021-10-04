4 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Yeteneklerinizi keşfetmek için uygun bir zaman.

Sevdiklerinize karşı fedakar olup onları düşünürken kendinizi düşünmeyi kaçırabiliyorsunuz.



BOĞA

Aşk konusunda partnerinize biraz daha anlayış gösterdiğiniz taktirde olumlu sonuçlar yaşayabilirsiniz, aşk konusunda çaba sizden gelebilir.



İKİZLER

Partnerinize karşı anlayışlı olduğunuzdan emin olmanız gereken bir gündesiniz aksi taktirde sinir ve tartışmalara hazır olmanız gerekebilir.

YENGEÇ

Zaman içerisinde kendinizi geliştirmeye açık olursanız büyük başarılar elde edebilir aynı zamanda hatalarınızdan ders alabilirsiniz.

ASLAN

Kendinizi fazla duygusal hissetmeyebilirsiniz bu durum da partnerinizi incitebilir.

Hobilerinize yönelik meslek geliştirmek gibi niyetlerinizi gerçeğe çevirebilirsiniz.

BAŞAK

Maddiyatınız hususunda bereketinizin arttığı bir gündesiniz.

Mal alım satımı gibi konular için uygun bir gündesiniz.



TERAZİ

Önemli işlerinizi başlatmak yerine ilerleyen günlere erteleyebilirsiniz Vazgeçmek yerine yarıda bırakıp, dinlenip devam etmenizde fayda olacaktır.



AKREP

İş konusunda sürpriz gelişmelere ayak uydurmakta ve zihinsel olarak da adapte olmakta problem çekmeyebilirsiniz. Beklemediğiniz yerde para görerek şaşırabilirsiniz.



YAY

Bir konuda istikrarlı işinizi götürebiliyorken yorgunluktan dolayı vazgeçebilirsiniz.

İş konusunda üstlerinizle çatışma içerisinde olmaktan kaçının.



OĞLAK

Bugünlerde iş konusunda etrafınıza karşı daha açık fikirli olmanız gerekmekte.

Aşk konusunda ise netlik için kendinize zaman tanımalısınız.



KOVA

İşle alakalı konularda bazı fırsatları kaçırdığınız için kendinizi pişman hissedebilirsiniz.

Duygusal konularda ise heveslendiğiniz konuşmaları devam ettirmeyebilirsiniz.



BALIK

Son zamanlarda kendinizi çokta düzenli hissetmeyeceğiniz bugünlerde eşyalarınızı kaybedebilir, aynı zamanda dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz.