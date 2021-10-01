1 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

İnsanlarla iş birliğinde bulunmak size keyif verirken onların üzerinde üstünlük kurmamaya çalışın. Bazı kişilerle ortak hedef sürdürmeyi tercih edebilirsiniz.

BOĞA

Aile ilişkileriniz ön plana çıkabilir, bitişler ve başlangıçlar hususunda kendinizi daha cesaretli hissedebilirsiniz.

İKİZLER

Bağışıklık histeminiz düşebilir ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara daha kolay kapılabilirsiniz bu yüzden kendinize çok dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.

YENGEÇ

Bir işi ya da bir ilişkiyi büyütüp güzelleştirmek için gösterdiğiniz çabaya değdiğini görerek daha da verimli olmaya hevesli olabilirsiniz.

ASLAN

Hayatınızdaki eksiklikleri tamamlamak için çaba gösterebilirsiniz. Düşünerek hareket edeceğiniz için aldığınız kararlardan dönmek zorunda kalmayabilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde aşk ilişkilerinizde fevri çıkışlar yapmamaya ve ani kararlar vermemeye özen göstermelisiniz. Güleryüzünüz neşe saçacak.

TERAZİ

Bugünlerde kendinizi her konuda verimli hissedebilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizde özellikle küskünlükleri bitirmek için uygun bir gündesiniz.

AKREP

Desteklenmediğinizi hissedebilir, desteği dışarıdan arayabilirsiniz. Aradığınız çözüm ve potansiyelin sadece sizde olduğunu hep hatırlamanız oldukça önemli.

YAY

Özellikle de vücudunuza gereken özeni göstermeniz çok önemli olacaktır. İş ve diğer her konuyu 2. plana atıp sağlığınızı önemsemelisiniz.

OĞLAK

Özellikle partnerinizle sert tartışmalar yaşanmaması açısından bir probleminiz olduğunda sakin bir üslupla konuşmalısınız.

KOVA

Bugünlerde yapmak istediklerinize hevesinizi ve cesaretinizi toplayabilirsiniz ancak aile ilişkileri hususunda dikkatli olmanız önemli olacak.

BALIK

Bugünlerde bazı konularda zorlansanız da zorlukların üstesinden gelebildiğinizi görmek sizi epey cesaretlendirebilir.