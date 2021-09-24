24 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ

İyi planlama yapmalı ve herhangi bir konuda hamle yapmadan önce iyi düşünmelisiniz. Uzun zamandır yeni bir iş hayali kuruyorsunuz.

BOĞA

Aşk konusunda partnerinize şans vermeyi tercih edebilirsiniz. Affedemediğiniz konularda daha affedici olmayı tercih edebilirsiniz.

İKİZLER

Hayati kararlar ani verilmeyeceğini sizde biliyorsunuz. Alacağınız maddi bir yardım sizi heyecanlandıracak. Duygusal yönünüz ağır basıyor.

YENGEÇ

Sevdiklerinizle birlikte olmak size bir hayli mutluluk veriyor. Bugün kendinizden oldukça emin ve huzurunuz yerinde.

ASLAN

Sevdiklerinizle, olumlu bir süreç geçirmeye çalışabilirsiniz. İlişkinizi düzeltmek adına çaba gösterebilir kendinizi geliştirerek hayatınızı devam ettirebilirsiniz.

BAŞAK

Uzun zamandır beklediğiniz bu haberi sosyal çevrenizde paylaşmak sizi gururlandıracak. Ancak bu arada sağlığınızı bir hayli ihmal ediyorsunuz.

TERAZİ

Sevdikleriniz kişilerle kısa sürede olsa ufak tefek tartışma konusu olacak konulardan kendinizi uzak tutun. Bugün öfke kontrolü yapmalısın.

AKREP

Sürekli geçmişi irdeliyor ve anılarınızı yaşıyorsunuz. Akşam saatlerinde partnerinizden alacağınız bir haber mutluluğunuzu ikiye katlayacak.

YAY

Bugünlerde hayalleriniz dorukta boş hayaller sizler için geçici bir süreç oldukça dikkatli olmalısınız. Sıkıntılarınız azalmaya başladı bile.

OĞLAK

Bugünlerde beklediğiniz bu haberi alabilirsiniz. Mali sıkıntılarınız hat safhada olması sizi bunalıma sürüklemiş adeta. Artık kötü günler geride kaldı.

KOVA

Hareketli bir gün geçireceksiniz. İş yerinizde terfi haberleri sizlere neşe ve huzur sağlayacak. Bazı sorumluluklarınızda göz ardı etmemelisiniz.

BALIK

Bu durumu sürekli tekrar ediyor olursanız ilerki günlerin planlarını yapamayacağınız aşikar. Bugünlerde maddi yatırımlarınızı erteleyin.