23 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde kendinizi sosyal hissettiğiniz, bilhassa işinizde farklı projelere imza attığınız ya da özgün yönlerinizle ön plana geldiğiniz bir gündesiniz.

BOĞA

Sizi zorlayan deneyimlerden uzak kalmayı tercih edebilir, sevdiklerinizle güvenli ortamınızda kalmayı tercih edebilirsiniz.

İKİZLER

Başkalarına gösterdiğiniz desteğin bugün size dönmesi keyfinizi yerine getirebilir. Sosyal çevrenizde olumlu karşılanabilir, saygı görebilirsiniz.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda fırsatların sizinle olduğu bir gündesiniz. Güvence verebilme potansiyeliniz ve gerçek sevginiz karşı cinsin içini ısıtacak.

ASLAN

Bugün çeşitli farkındalıklar yaşayabilir ve elinizdekilerin kıymetini bilmeyi tercih edebilirsiniz. İleriye dönük planlar kurabilirsiniz.

BAŞAK

Aşk hayatınızda aradığınız güven ihtiyacına tezat olarak gösterdiğiniz ilgisizlik partnerinize göndereceğiniz karmaşık sinyallere işaret edebilir.

TERAZİ

Zamanınızın çoğunu kendinize ayırmak, önceliklerinizi belirlemek isteyebilirsiniz. Sorumluluklarınızdan kısa süre uzaklaşmak size iyi gelebilir.

AKREP

Bugünlerde özellikle flört aşamasında olan Akrep'ler partnerinin potansiyelini fazla zorlamadan sabırla beklemeli.

YAY

Aşk hayatınızda atacağınız adımlar uzun vadeli ilişkiler getirebilir. İş konusunda kendinizi güzel girişimler içerisinde bulabilirsiniz.

OĞLAK

Duygusal konularda başarı yoğun emek ve sabır neticesinde gelebilir. Sosyal ortamlarda partneriniz sayesinde kendinizi güvende hissedebileceksiniz.

KOVA

Özgür iradenizle adım atmak ve sevdiğinizi yapmak bugün oldukça önemli olacak. Kalbinize ve sezgilerinize kulak verin.

BALIK

Bugün topluluğun bir parçası olmak ya da sosyal işlere girmek için uygun bir gün olabilir ayrıca elinize bazı şans ve fırsatlar geçebilir.