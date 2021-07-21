21 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Özellikle mesleki ya da kendinizi geliştirdiğiniz alanlarda geçmişe nazaran farkı görebilir böylelikle daha verimli olabilirsiniz.

BOĞA

Son zamanlarda kendinizi duygusal hissedeceğiniz bir günde olsanız da partnerinizden aynı hissiyatı yakalayamayabilirsiniz.

İKİZLER

Kendinizi iş konusunda verimli hissedebilirsiniz. Aşk konusunda çekimser kalabilir fikirlerinizi tam olarak ifade edemeyebilirsiniz.

YENGEÇ

Aşk hayatınızdaki gizli kalmış noktaları açığa çıkartacak cesareti gösterebilirsiniz. Aşkınızı ifade edebilir ve sonucunu göze alabilirsiniz.

ASLAN

Anıların tekrar gündeme gelmesi ve kendinizi daha verimli hissetmenizle beraber farkındalık getirebilir. Duygusal açıdan kendinizi verimli hissedebilirsiniz.

BAŞAK

Son zamanlarda kendinizi verimli hissetmenizle beraber daha başarılı olabilirsiniz. Başarı sizde genel bir iç huzur uyandırabilir.

TERAZİ

Aşk konusunda kendinizi belli bir tamamlanmışlık içerisinde hissedebilirsiniz. Cesaret gerektiren bir gün geçirebilir ve cesaret sınırlarınızı zorlayabilirsiniz.

AKREP

Duygusal açıdan yerinde karar alabilmeniz için bir süre daha düşünmeniz gerekebilir. İş konusunda risk almaktan kaçınmalı ve rasyonel düşünmelisiniz.

YAY

Kendinizi ifade etmek hususunda olumlu sonuçlar doğuracak bir gündesiniz. Sizi rahatsız eden ortamlardan uzaklaşmayı tercih etmelisiniz.

OĞLAK

Özellikle uzun süredir ilişkisi olan Oğlak'lar bugünlerde ilişkilerindeki problemleri çözmek ve ilişkilerini kurtarmak için belirgin aksiyonlar alabilirler.

KOVA

Ailevi ilişkilerinizde ailenizle olan ilişkinizde kendinizi ifade edemeyebilirsiniz. Ani sinirlenmemeli ve aile içi ilişkilerde tartışmadan uzak kalmaya çalışmalısınız.

BALIK

Bugünlerde iletişimsel kopukluklar yaşayabilirsiniz. İyi hatırladığınız anılarınız yüzünüzü gülümsetebilir ve bugüne verimli efektif olabilir.