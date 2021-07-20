KOÇ
Kariyer bağlantılı konularda yanlış anlaşılmamanız için dikkatli olmalısınız. Ev ve aile ortamında kendi düzeniniz içerisinde rahat olduğunuzu hissedebilirsiniz.
BOĞA
İşinizi gerçekleştirirken kendinizi ufak kazalara karşı korumayı ve dikkatli olmayı ihmal etmemelisiniz.
İKİZLER
Özellikle eskiden gelen tartışmaların bittiği sağlıklı bir sürece geçebilirsiniz. Sosyal açıdan arkadaşlarınızla geçirdiğiniz süreci etkili değerlendirebilirsiniz.
YENGEÇ
Kendinizi iyi hissedebilmeniz için iç dünyanıza dönmeniz gerektiğini ve kendi isteklerinize yönelmeniz gerektiğini hep hatırlayın.
ASLAN
Dalgınlık ve dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz. Eğitim sürecine yeni girecek ve kararsız bir halde iseniz bugünlerde netlik gerektiren kararlar almamakta fayda var.
BAŞAK
Bugünlerde isteklerinizin istediğiniz doğrultuda ilerliyor olması sizi neşelendirebilir ve geleceğe dair heveslendirebilir.
TERAZİ
Bugünlerde sabır gösterdiğiniz konularda belirgin başarı elde edebilirsiniz. Aktarsanız bile çok anlaşılır olmayabilir. Bu da sizi verimli bir ruh haline sokmayabilir.
AKREP
Kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Bu enerjinizi korumak için daha istikrarlı olmalısınız. Küçük şeylerin kolayca moralinizi bozmasına izin vermeyin.
YAY
Partnerinizle aranızdaki problemleri çözebileceğiniz bir dönemdesiniz. Dostlarınızla kurduğunuz sevgi ve enerjisel bağdan çok huzur hissedebilirsiniz.
OĞLAK
Son zamanlarda önemli konuları ilerleyen günlere bırakırsanız daha sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz. Sizi kısıtlayacak her şeyden sakının.
KOVA
Gün içerisinde kendinizi hareketli hissedebilirsiniz. Aşk konusunda kısıtlayıcı bir halde hissedebilir, partnerinize tam olarak istediklerinizi aktaramayabilirsiniz.
BALIK
İş odaklı olacağınız bugünlerde stresinizi arttırmamalısınız. Sağlık alanında dikkatli olmalısınız. Kronik rahatsızlıklarınıza çözümler bulabileceğiniz bir dönemdesiniz.