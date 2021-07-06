6 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Sizler de sosyal grupta olduğunuz için diğer işlerinizi de kolaylıkla halledebilir, böylelikle çevrenizi genişletebilirsiniz.

BOĞA

Kurgulamak yerine partnerinizle birebir görüşmeyi tercih edebilir ve söylemlerinizi kendisine ileterek kendisini ifade etmesine izin verebilirsiniz. Rahat edebilirsiniz.

İKİZLER

Zamanınızı başarılı olmakla geçirebilir hem hayatı hem işiniz hem de ilgi alanlarınızı dengeye oturtmak için kişisel bir çaba gösterebilirsiniz.

YENGEÇ

İşinizde kariyer planları yapmak için uygun bir dönemdesiniz. Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir başarı elde etmek için disiplin gerektiğini hep hatırlayın.

ASLAN

Duygusal hissettiğiniz bugünlerde partneriniz tam olarak size ayak uyduramayabilir. Kendinizi iş konusunda çok baskın hissetmemeyi tercih edebilirsiniz.

BAŞAK

Aşk hayatınızda sağlıklı bir süreçten geçebilir, partnerinizle iletişiminizi sağlamlaştırabilirsiniz. Bu hal de kafanızda soru işaretleri oluşmasına neden olabilir.

TERAZİ

Son zamanlarda kalbinizden geçen dilekleri duygusal tarafınızı mantığınızla desteklediğinizde başarılı olmanız kaçınılmaz.

AKREP

Sorun değil çözüm odaklı bir tutum benimsemeniz beraberinde problemleri hemen aşmanıza ve geriye güzel anların kalmasına vesile olacaktır.

YAY

Her ne kadar karar verici konumda olsanız da ön plana atılmaktan çekinebilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmek için işinizde başarılı olma çabası gösterebilirsiniz.

OĞLAK

Bir olay gerçekleştiğinde onun iyiliğinize olduğunu anlamak için sağ duyunuza danışabilirsiniz. Hassasiyet göstermemeye çalışın.

KOVA

Duygusal olarak kendinizi bir şeylere hazır hissetmeseniz de yüzleşmeniz gereken durumlar olabilir. Yani başarı bugün niyet ettiğinizde uzun vadede gelebilir.

BALIK

Kendinizi iyi hissedebileceğiniz bir gündesiniz. İkili ilişkinizde neşeniz, yüksek enerjiniz ve pozitif tutumunuz partnerinize de ilham kaynağı olacaktır.