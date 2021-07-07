7 Temmuz günlük burç yorumları
Bugünlerde özellikle işinizde lider olmak isteyebilirsiniz ancak bu iktidar hırsı ile etrafınızdakilere zarar vermediğinizden emin olun.
BOĞA
Etrafınızdaki bazı sert tartışmalar size tehdit gibi görünebilir ve içlerine dahil olmadan uzaktan seyirci olmak isteyebilirsiniz.
İKİZLER
Son zamanlarda ikili ilişkilerde kendinizi iyi ifade etmeniz ve sakin bir tavır takınabilmeniz partnerinizin da aşkını ve ilgisini arttıracaktır.
YENGEÇ
Kendinizi yeni insanlarla etkileşim içerisinde iken daha rahat hissedebilir, fikir alışverişi esnasında fark etmediğiniz noktalara değinildiğini görebilirsiniz.
ASLAN
Kendinizi koruma altına almak isteyeceğiniz bir gündesiniz.
Sosyal hayatınızda çevrenizin artması hali olduğu için de böyle ortamlarda kalmanız normal olabilir.
BAŞAK
Adil olmanızın gerektiği bir çok an gün içerisinde karşınıza çıkabilir. Kendinizi iyi hissetmek için mantıksal kararlar da almanız gerektiğini hep hatırlayın.
TERAZİ
İş alanında kendinize çizdiğiniz kariyer planında beklenmeyen aksaklıklar olabilecekse de yine de varmak istediğiniz nokta mühimdir ve o noktaya gelebileceksiniz.
AKREP
Beğenildiğinizi hissedeceğiniz bir gün geçirebilirsiniz.
Etrafınızdaki özellikle karşı cinsin size gösterdiği ilgi neticesinde kendinizi iyi hissedebilirsiniz.
YAY
Kendinizi iyi hissettiğiniz ve sosyalleştiğiniz bir dönemde olabilirsiniz. İş konusunda problemlerden kaçınmak için gösterdiğiniz bilinçli çaba dikkat çekecek.
OĞLAK
Aşk konusunda iletişim problemleri çekebilirsiniz özellikle ilişkisi olan Yay'lar söylemlerinin anlaşılmadığını hissedebilir ancak yine de çekiciliğiniz ön planda olacak
KOVA
Kendinizi iş konusunda iyi hissediyor olmanız hayatınızın diğer alanlarına da yansıyabilir.
Bilhassa yeni arkadaşlıklar, yeni çevrelere girmek için uygun bir dönemdesiniz.
BALIK
Aşk konusunda beklediğiniz ilgiyi görememeniz kafa karışıklığına sebep olsa da partnerinizin size olan sevgisinin yoğun ve geçerli olduğunu bilmelisiniz.
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