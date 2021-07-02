KOÇ
Duygusal konularda kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler yaşanabilir. Özgüveninizin yükselmesi ile beraber duygusal konularda daha verimli olabilirsiniz.
BOĞA
Son zamanlarda Yaşadığınız maddi darlıktan dolayı yaşadığınız stres hayatınızın diğer alanlarını da etkileyebilir. Gelecek için umudunuzu yitirmeyin.
İKİZLER
Bunun sebebi ise fevri davranışlarınızı dizginlerken aslında samimi olmadığınız bir hal içerisine girmeniz ve bundan rahatsızlık duymanız.
YENGEÇ
Aşk konusunda karşı cinsi seviyor ve kutsal bir insan olarak görüyorsunuz. Ancak yine de şüpheleriniz var ve tam olarak güvenemiyor olabilirsiniz.
ASLAN
Problemler bitse de kafanızda o problemleri döndürmeniz bir fayda sağlamıyor. Öfkenizi kontrol etmeli, maneviyatınızla uyum içerisinde olmalısınız.
BAŞAK
Hane içerisinde kendinizi rahatsız hissettiğiniz durumlar olabilir. Aile bireyleriyle çatışma halleri söz konusu olabilir.
TERAZİ
Baş ağrılarınız artabilir. Maddi kaygılarınız bugünlerde su yüzüne çıkabilir ancak göreceksiniz ki bir çok kaygınız da yersiz, hayata güvenin.
AKREP
Bugünlerde özellikle maddi konularda ekstra çaba göstermeniz gerekebilir.
Bu etkileşimi bitirmeyi ve farkında olmayı gerektiren bir süreçtesiniz.
YAY
İş konusunda verimli olduğunuz gibi maddi konuda da bereketinizin arttığını görerek daha huzurlu ve güvende hissedebilirsiniz.
OĞLAK
Karşı tarafa güvenmeyi öğrenemezseniz ilişkiniz çıkmaza girebilir. Kendinizi ifade ederken nazik bir dil seçmelisiniz.
KOVA
Aşk konusunda yalnız olan Yay'lar seçeneklerden dolayı karar vermekte zorlanabilirsiniz.
Olumlama yapmak ve pozitif düşünmek için çaba gösterin.
BALIK
Hayatınızdaki olayların bitmesine rağmen geçmişe takılı kalmış olabilirsiniz. Olayların bittiğini ve yeni olayların da sizin tutumunuzla bağlantılı olduğunu hatırlayın.
2 Temmuz günlük burç yorumları
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