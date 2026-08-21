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Antalya Havalimanı otoparkında kadın cinayeti! Emekli polis kız arkadaşını vurarak öldürdü

Antalya Havalimanı otoparkında kadın cinayeti! Emekli polis kız arkadaşını vurarak öldürdü

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Antalya Havalimanı’nda görev yapan Gürcistan uyruklu Elina Ş., terminal otoparkında emekli polis memuru H.D. tarafından silahla vuruldu. Ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitiren kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli H.D. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya Havalimanı Otoparkında Kadın Cinayeti: Emekli Polis Sevgilisini Vurarak Öldürdü

Antalya Havalimanı 2. Terminal otoparkında meydana gelen olayda, emekli polis memuru Hüseyin Durmaz (51), 2 yıldır birlikte olduğu Gürcistan asıllı sevgilisi Elina Şengün'ü (38) beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

Evde Bulamayınca Çalıştığı İş Yerine Gitti

Edinilen bilgilere göre, havalimanında satış danışmanı olarak çalışan 2 çocuk annesi Elina Şengün, bir süredir kendisini tehdit eden emekli polis Hüseyin Durmaz ile sorunlar yaşıyordu. Sabah saatlerinde Şengün'ü evinde bulamayan Durmaz, kadının çalıştığı Antalya Havalimanı'na gitti. Terminal otoparkında Şengün ile karşılaşan Durmaz, aracından aldığı beylik tabancasıyla Şengün'e ateş etti.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Elina Şengün, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan cinayet zanlısı Hüseyin Durmaz, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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