Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2026 13:05 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2026 13:54

Antalya Havalimanı Otoparkında Kadın Cinayeti: Emekli Polis Sevgilisini Vurarak Öldürdü

Antalya Havalimanı 2. Terminal otoparkında meydana gelen olayda, emekli polis memuru Hüseyin Durmaz (51), 2 yıldır birlikte olduğu Gürcistan asıllı sevgilisi Elina Şengün'ü (38) beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

Evde Bulamayınca Çalıştığı İş Yerine Gitti

Edinilen bilgilere göre, havalimanında satış danışmanı olarak çalışan 2 çocuk annesi Elina Şengün, bir süredir kendisini tehdit eden emekli polis Hüseyin Durmaz ile sorunlar yaşıyordu. Sabah saatlerinde Şengün'ü evinde bulamayan Durmaz, kadının çalıştığı Antalya Havalimanı'na gitti. Terminal otoparkında Şengün ile karşılaşan Durmaz, aracından aldığı beylik tabancasıyla Şengün'e ateş etti.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Elina Şengün, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan cinayet zanlısı Hüseyin Durmaz, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.