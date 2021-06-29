29 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

İş stresinizi atmak için sizi harekete yönlendiren alanları ve hareket gerektiren hobilerinizi gözünüzün önüne almaya çalışın.

BOĞA

Aşk hayatınızda olumlu bir sürece girmektesiniz. Sağlığınız konusunda bilhassa iş stresine bağlı ağrılarınız olabilir.

İKİZLER

Son zamanlarda ilişkinizi yöneten baskın kişi olmak isteyebilirsiniz. Bu da partneriniz açısından bazı gerginliklerin yaşanmasına neden olabilir.

YENGEÇ

Venüs burcunuzu ziyaret etmişken en büyük tecrübeniz ilişkilerde güven olabilir. Özellikle flört aşamasındaki ilişkileriniz ciddi sürece dönebilir.

ASLAN

Tam olarak partnerinizle uyum içerisinde olduğunuz bir dönemdesiniz. Duygusal özgürlük her iki tarafında koruması gereken bir süreçtir bunu hep hatırlayın.

BAŞAK

Sporun herhangi bir alanında aktif olmak için uygun bir zamandasınız. Harekete geçmek için bugünden adım atın ve yarını beklemek fikrinden uzaklaşın.

TERAZİ

Bu aralar özellikle baskın burç, ya da sabit burçtan bir partneriniz varsa ilişkiniz içerisinde çatışmalar yaşamanız mümkün olacak..

AKREP

Son zamanlarda sosyal çevrenizin sizler için oldumlu cümleler kurması ve desteklemesi dolayınca kendinizi iyi hissedebileceksiniz.

YAY

Yaşadığınız stresi fark edip şifa ile dönüştürebilmenin elinizde olduğunu hep hatırlayın. Verimli bir çalışma ve sağlık içerisinde olursunuz.

OĞLAK

Beklediğiniz aile desteği de bugünlerde hayatınıza akabilir. Kendinizi yorgun hissedişinizin bittiği bir döneme giriyorsunuz.

KOVA

Geleceğinize dair en büyük endişelerinizden birini atmanıza vesile olabilir. Kusur olarak gördüğünüz bazı noktaları değiştirebileceksiniz.

BALIK

Maneviyatınız güçlenebilir, dua etme isteğiniz artabilir. Kendinizi etrafınıza rahat ifade edebileceğiniz bir dönemden geçmektesiniz.