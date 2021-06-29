KOÇ
İş stresinizi atmak için sizi harekete yönlendiren alanları ve hareket gerektiren hobilerinizi gözünüzün önüne almaya çalışın.
BOĞA
Aşk hayatınızda olumlu bir sürece girmektesiniz. Sağlığınız konusunda bilhassa iş stresine bağlı ağrılarınız olabilir.
İKİZLER
Son zamanlarda ilişkinizi yöneten baskın kişi olmak isteyebilirsiniz. Bu da partneriniz açısından bazı gerginliklerin yaşanmasına neden olabilir.
YENGEÇ
Venüs burcunuzu ziyaret etmişken en büyük tecrübeniz ilişkilerde güven olabilir. Özellikle flört aşamasındaki ilişkileriniz ciddi sürece dönebilir.
ASLAN
Tam olarak partnerinizle uyum içerisinde olduğunuz bir dönemdesiniz. Duygusal özgürlük her iki tarafında koruması gereken bir süreçtir bunu hep hatırlayın.
BAŞAK
Sporun herhangi bir alanında aktif olmak için uygun bir zamandasınız. Harekete geçmek için bugünden adım atın ve yarını beklemek fikrinden uzaklaşın.
TERAZİ
Bu aralar özellikle baskın burç, ya da sabit burçtan bir partneriniz varsa ilişkiniz içerisinde çatışmalar yaşamanız mümkün olacak..
AKREP
Son zamanlarda sosyal çevrenizin sizler için oldumlu cümleler kurması ve desteklemesi dolayınca kendinizi iyi hissedebileceksiniz.
YAY
Yaşadığınız stresi fark edip şifa ile dönüştürebilmenin elinizde olduğunu hep hatırlayın. Verimli bir çalışma ve sağlık içerisinde olursunuz.
OĞLAK
Beklediğiniz aile desteği de bugünlerde hayatınıza akabilir. Kendinizi yorgun hissedişinizin bittiği bir döneme giriyorsunuz.
KOVA
Geleceğinize dair en büyük endişelerinizden birini atmanıza vesile olabilir. Kusur olarak gördüğünüz bazı noktaları değiştirebileceksiniz.
BALIK
Maneviyatınız güçlenebilir, dua etme isteğiniz artabilir. Kendinizi etrafınıza rahat ifade edebileceğiniz bir dönemden geçmektesiniz.