KOÇ
Sosyalleşmek için uygun bir gün. Kapalı alanlarda kendinizi çok rahat hissetmeyebilirsiniz. İş konularında bugünlerde ters düştüğünüz noktalar olabilir.
BOĞA
Bugünlerde size kötü gelen her türlü enerjiden kaçmayı başarabilirsiniz. Kendinizi doğru koruyabilmek hayatınıza güzel enerjileri de getirecektir.
İKİZLER
Odak noktası olmak, sevmek ve sevilmek gibi her türlü alanda iyi gelişmeler yaşayabilir, bugün kendinizi gösterme fırsatı yakalayabilirsiniz.
YENGEÇ
Özgürlüğünüzün tadını çıkarmak ve kendinizi verimli, üretken hissetmek isteyeceksiniz. Bugün odağınızda hayalleriniz olabilir.
ASLAN
Aşk ve sosyal ilişkilerde başarılı bir sürece girebilirsiniz. Sizi seven kişiye karşı biraz daha anlayışlı olmayı deneyebilirseniz her şey çok iyi olur.
BAŞAK
Kendinize iyi gelecek şeyleri daha sık yapmanız gereken, sürekli bir koşturmaca içerisinde olduğunuz bir halden geçiyor olabilirsiniz.
TERAZİ
Son zamanlarda sosyal hayatınızda kendinizi iyi hissedebilmenin anahtarı sabır ve yeniden deneme cesaretinden geçebilir.
AKREP
Duygusal açıdan fedakarlığa açık olsanız da bugün kendinizi özgür de hissetmek isteyeceksiniz. Mutlu ve huzurlu olun.
YAY
Aşk hayatınızda kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Partnerinize karşı hissettiğiniz gönüllü bağlılık ilişkinizi bir adım öteye taşıyabilir.
OĞLAK
Tanıştığınız ve sizden etkilendiğini hissettiğiniz kişilere karşı bir şans vermelisiniz. Hayallerinizin katalizörlüğünde ilerlemeyi tercih edebilirsiniz.
KOVA
Geleceğinizle ilgili planlar yapmak isteseniz de anda kalmayı ve dengede olmayı unutmamalısınız. Şans vermek ve aşkı denemek bile size başlı başına iyi gelecektir.
BALIK
Bugünlerde hayatınızda yeni alanlarda tecrübelere açık olabilirseniz önemli başarılar elde edebilirsiniz. Durup dinlenmeye ihtiyacınız var.