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Koray Sarısaçlı’nın ifadesiyle 'Alparslan Kuytul' yapılanmasının iç yüzü ortaya çıktı

Koray Sarısaçlı’nın ifadesiyle 'Alparslan Kuytul' yapılanmasının iç yüzü ortaya çıktı

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyasında müşteki Koray Sarısaçlı’nın beyanları, dini görünüm altındaki baskı mekanizmasını gözler önüne serdi. Kaçırılarak elektroşok ve darpla 6-7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını belirten Sarısaçlı, "Hoca Efendi'nin talimatı" denilerek gayrimenkul vekaletlerinin istendiğini ve Furkan yapılanmasını aklayan videolar çekmeye zorlandığını anlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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