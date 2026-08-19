Koray Sarısaçlı’nın ifadesiyle 'Alparslan Kuytul' yapılanmasının iç yüzü ortaya çıktı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyasında müşteki Koray Sarısaçlı’nın beyanları, dini görünüm altındaki baskı mekanizmasını gözler önüne serdi. Kaçırılarak elektroşok ve darpla 6-7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını belirten Sarısaçlı, "Hoca Efendi'nin talimatı" denilerek gayrimenkul vekaletlerinin istendiğini ve Furkan yapılanmasını aklayan videolar çekmeye zorlandığını anlattı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel