26 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Mesleki konularda kendinizi dikkatli bir şekilde analiz edin. İşinizle alakalı önünüze gelebilecek en ufacık problemde hırslanabilirsiniz.

BOĞA

Evli olan Boğa'lar ev içerisindeki çatışmalara karşı dikkatli olmalılar. Mesleki konularda da insanların sizi stresin içine çekmesine engel olun.

İKİZLER

Maddi konularda çatışmaya girmekten kaçının zira sonuçları hem siz hem de karşı taraf için ciddi olabilir. Enerjinizi başarılı olacağınız konulara verin.

YENGEÇ

Yasal konularla alakalı olan işlerinizi ilerleyen günlere ertelemenizde fayda var. Gerçekleştirmek istediğiniz bitişler için kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir dönemdesiniz.

ASLAN

Sakin kalmak, sürecin geçici olduğunu bilmek ve radikal kararlar almamak ilerleyen günlerde sizler için daha verimli sonuçlar doğuracaktır.

BAŞAK

Gereğinden fazla çalışmaya yönelerek kendinizi yorma eğilimi içerisinde olabilirsiniz. Kendiniz için daha verimli bir sonuca inanın, sakin kalın.

TERAZİ

Gerginliği derinlemesine hissedebilirsiniz. Kendinizi aşk konularından biraz uzaklaşmış ve partnerinizle olan süreci düşünmek isterken bulabilirsiniz.

AKREP

Radikal kararlar almak, hayatınızı yenilemek isteyebilirsiniz. Duygusal açıdan kendinizi verimli hissedeceğiniz bir noktadasınız.

YAY

Kendinizi korumaya almak ya da evinizle ilgilenmek için uygun bir gündesiniz. Topraklanma, yürüyüş gibi rahatlatıcı etkinlikler gerçekleştirebilirsiniz.

OĞLAK

Son zamanlarda hayatınızda bir şeylerin yolunda gitmemesi ya da tam ulaştım derken ulaşamamış olmanız sizi gergin hale getirebilir.

KOVA

Kendinizi güçlü hissedeceğiniz, bu gücünüzle başkalarına da yardıncı olup taktir toplayabileceğiniz bir gündesiniz.

BALIK

Haklı olduğunuz konularda kendinizi savunmak isteyeceğiniz bir dönemdesiniz. Zamanlama hususunda kendinizle yarışacağınız işlerinizin birikmiş olabileceği bir gün.