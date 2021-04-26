26 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde aksiyon almak yerine karar almaya çalışmanız daha iyi olacaktır. Masa başı planlama, mail gibi işleriniz sorunsuz ilerleyecektir.

BOĞA

Söyledikleriniz yanlış anlaşılabilir ve insanlar sizinle münakaşa etmek isteyebilirler. İtibarınızı sarsmamak için bu ortamlardan hemen uzaklaşmaya çalışın.

İKİZLER

Sosyal ilişkilerinizde başarılı olacağınız bir gündesiniz ancak yine de etrafınızdaki insanların söylediklerini ya da yaptıklarını kişisel algılama eğiliminiz olabilir.

YENGEÇ

Bugünlerde kendinizi ve ne istediğinizi net bir şekilde bildiğiniz ve almak için aktif çaba gösterdiğiniz bir gün olabilir sizin açınızdan.

ASLAN

Kendinizi sosyal ortamlarda ifade ederken dikkatli olmalısınız. Aşırı titreşimi yüksek ve hareketli bir yapınız olduğu için bugünlerde kazalara açık olabilirsiniz.

BAŞAK

Kariyerinizde sekteye uğrayabilir tıkanmış noktaları açmakta problem çekebilirsiniz. İşinizde münakaşadan kaçınmalısınız.

TERAZİ

İnsanlarla bilhassa da pozitif insanlarla bir arada bulunmak enerjinizi yükseltecek ve günün özellikle öğleden sonraki kısmını beklediğinizden enerjik geçirebileceksiniz.

AKREP

Hırslanma ihtimaline karşı dikkatli olmanız gerekiyor, eğer hayatınızda hırs yerine azim olursa daha rahat ve önünüzü açacak hamleler yapabilirsiniz.

YAY

Son zamanlarda duygusal konularda daha temkinli adımlar atmanızda fayda var. Her şeyi kişisel algılamamaya çalışmalısınız.

OĞLAK

Aşk hayatınızda olumlu sonuçlar doğurması açısından iş sesinize kulak verin aynı zamanda partnerinizi dinlemeye ve anlamaya çalışın.

KOVA

Zamanın sizin açınızdan çok verimli kullanıldığı bir gün olabilir. Eş zamanlılıklar, anlamlı ve güzel tesadüfler de yaşayabilirsiniz.

BALIK

Sıkıntılarınızı unutacak hem maddi hem de duygusal isteklerinizin ön plana çıkabileceği bir gündesiniz. Keyfiniz yerinde olacak.