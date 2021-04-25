25 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Kendinizi kısıtlanmış ve daralmış hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Duygusal açıdan isteklerinizin karşılandığı bir gün olabilir.

BOĞA

Son zamanlarda duygusal konularda umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Özellikle partnerinizle aranızda iletişimsel problemler olabilir.

İKİZLER

Kendinizi enerjik hatta hafif sinirli hissedebilirsiniz. Bu süreçte başkaları ile münakaşaya girmek yerine spor yaparak zamanınızı değerlendirebilirsiniz.

YENGEÇ

Kariyer konusunda planlamalarınızı bir dönem ertelemeniz gerekebilir. İsteklerinizin hızlı gerçekleşmemesi üzerinizde gerginlik yaratabilir.

ASLAN

Sabırlı ve günü mümkün olduğunca ani kararlar almadan geçirin. Düşünmek, yalnız vakit geçirmek ya da evinizle ilgilenmek için uygun bir gün. Huzurlu kalın.

BAŞAK

Canınız sıkılabilir sıkılganlığınızı alışverişle atmak isterken abartılı harcama yapabilirsiniz. Maddi planalama yapmalısınız.

TERAZİ

Sağlık alanında dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Aşk konusunda partnerinizle anlaşmazlık yaşayabileceğiniz bir dönemdesiniz.

AKREP

Bugünlerde aile ilişkilerinizin zarar görmemesi için eleştirel olmaktan kaçının. Zamanınızı kişisel gelişimle değerlendirmenizde fayda var.

YAY

Bu aralar spor yaparken de mümkün olduğunca dikkatli olmaya çalışın, ani hareketten kaçının. Sağlığınızı ön planda tutmalısınız.

OĞLAK

Son zamanlarda sosyal çevrenizin artacağı ve yeni yerler keşfetmek isteyeceğiniz bir günde olsanız da her şeyi sakince yapmaya çalışın.

KOVA

Bu aralar dikkatli olmanız ilerleyen günlerde maddi darlık çekmenizi önleyecektir. Gelirgider hesabı yapmak için uygun birgün olabilir.

BALIK

Gökyüzündeki zorlu görünüm sizleri de duygusal konularda etkileyebilir. Kariyer açısından nispeten daha şanslı ve isteklerini daha kolay gündeme getirebilirsiniz.