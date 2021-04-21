21 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk hayatınızda atacağınız adımların samimi olduğunu gördükçe cesaretlenebilirsiniz. Sizi hak eden kişiyi bulmuş ve mutlu hissedebilirsiniz.

BOĞA

Bugünlerde kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz ancak bakım ya da imaj konularında abartıya gidebilirsiniz.

İKİZLER

Aşk hayatınızda güvenceyi ön planda tutsanız da enerjinizin yükselmesi ile beraber bugünlerde maceraperestliğe de açık olabilirsiniz.

YENGEÇ

Maddi ve kariyer bağlamındaki isteklerinizin ön plana çıktığı bir günde olabilirsiniz. Hırsınızın dengenizi bozmasına izin vermeyin.

ASLAN

Saç, imaj ya da estetik konularında güzel sonuçlar alabilirsiniz ancak sonradan pişman olabileceğiniz çok radikal kararlar almamaya dikkat edin.

BAŞAK

Çevrenize karşı iş ve aşk konularında Sabırlı ve öğretici olduğunuz taktirde evrensel planda olumlu karma alacağınız bir gerçektir.

TERAZİ

Bugünlerde belli başlı bazı konularda yine sabır göstermeniz ve tevekkülle beklemeniz gerekebilir, sabırlı olmaya çalışın.

AKREP

Bugünler isteğiniz taktirinde sosyal sorumluluk projelerine katılmak, birilerine yardım etmek ve elinizden geldiğince faydalı olmak için uygun.

YAY

Bugünler isteğiniz taktirinde sosyal sorumluluk projelerine katılmak, birilerine yardım etmek ve elinizden geldiğince faydalı olmak için uygun.

OĞLAK

Mesleki ve kariyer konularında ilgili ve dikkatli olabilirsiniz. Bugünlerde etrafınızdaki kişiler sizden mesleki konularda yardım isteyebilirler.

KOVA

Sevdiklerinizden yardım alabilir, onlarla dertleşmekten keyif alabilirsiniz. İş yerinizde rakiplerinizle ikili atışmalar yaşayabilirsiniz.

BALIK

Bu aralar vereceğiniz kararlarda iyi düşünüp bir kere değiştirmeye çalışın. Ayrıca fiziksel olarak da enerjik olacaksınız.