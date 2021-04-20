20 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Özellikle sözel konularda başarılarınızın artması ve yetenekleriniİ sergileyebilme potansiyeliniz herkesçe görülecek.

BOĞA

Fiziksel olarak hızlı olabilir yine manevi konularda da hızlı kararlar almak isteyebilirsiniz. Bu halinize aileniz ve sevdikleriniz tam olarak yetişemediklerini hissedebilirler.

İKİZLER

Aşk hayatınızda partnerinizle etkinlik içerisinde olmak isteyebilirsiniz. Birlikte bir yerlere gitmek ya da fikir alış verişinde bulunmak size iyi gelebilir.

YENGEÇ

Bugünlerde özellikle maddi istekleriniz gerçekleşirken evrenin desteğini aldığınızı görmek sizi epey rahatlatabilir. Sorunsuz bir dönemdesiniz.

ASLAN

Duygusal açıdan partnerinizi anlamaya çaba gösterseniz de beklediğinizi anlamayabilirsin. Aile ilişkilerinde ise farkında olmadan söylediğiniz sözler kırıcı olabilir.

BAŞAK

Eğitim konularında başarısız olduğunuz noktaları görerek aydınlattığınız taktirde başarı ile ilerleyebileceksiniz. Taktirler ve güzel yorumlar alabileceksiniz.

TERAZİ

Aşk hayatınızda yapacağınız başarılı açılımlar partnerinizin hoşuna giderek size daha çok ilgi duymasına vesile olabilir, bugün ilgi odağı olabilirsiniz.

AKREP

Bugünlerde kendinizi oldukça bereketli hissedebilirsiniz. Duygusal açıdan partnerinizle ufak tefek kıskançlık anlaşmazlıkları yaşayabilirsiniz.

YAY

İş konularında her ne kadar otorite konumunda olmak isteseniz de bir şeylerin zamanı olduğunu bilip sabır göstermeniz gerekmekte.

OĞLAK

Sosyal ortamlarda hemen kendinizi belli edebilirsiniz. Duygusal açıdan partneriniz gösterdiğiniz ilgi ile bağlı olarak kendinizi daha da iyi hissedebilirsiniz.

KOVA

Flört aşamasında ilişkisi devam eden Kova'lar başarılı ilişki sürdürerek daha mutlu olabilirler. Duygusal isteklerinizi bir süredir baskılıyordunuz.

BALIK

Sosyal olacağınız bugünlerde partneriniz beklemediğiniz ani ve sert tepkiler verebilir. Bu duruma şaşırabilirsiniz.