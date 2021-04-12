KOÇ
Bugünlerde İş ve çalışma hayatınızda olumlu sonuçlar doğuracak kişilerle bir arada bulunmak vizyonunuzu genişletebilir. Enerjik bir gün sizler için.
BOĞA
Geçtiğimiz günlere oranla kendinizi daha mutlu ve enerjik hissedebilir ancak bir konuya odaklanmak konusunda problem çekebilirsiniz.
İKİZLER
Duygusal açıdan istediklerinizin tam olarak gerçekleşmediğini hissetmeniz üzerinizde hüzün ya da stres yaratsa da çözüm odaklı olacağınız bir gündesiniz.
YENGEÇ
Bereketinizin arttığı ve kaynaklarınızın çoğaldığı bir gündesiniz. Özellikle maddiyat odaklı istekleriniz hemen elinize geçebilir.
ASLAN
Dikkat dağınıklığı yaşayabileceğiniz bugünlerde mümkün olduğunca büyük işlerinizi ilerleyen günlere bırakarak sosyal olmaya çalışın.
BAŞAK
Takım çalışmasına yönelmeniz, daha çok kişi ile bir arada bulunmanız size iyi gelerek daha çok konuda fikir sahibi olmanıza vesile olabilir.
TERAZİ
Akşam saatlerinde ayak bileği ya da bel ağrısına dikkat ederek gün içerisinde manevi ya da fiziksel olarak ağır yük kaldırmaktan kaçınmalısınız.
AKREP
Çözüme ilerlemek için bilinçli çaba göstereceğiniz başarılı ve isteklerini elde etmenin yollarını arayan bir gün olacak sizler için.
YAY
Bazı istedikleriniz hayatınıza hediye olarak gelebilir bu durum da sizi epey rahatlatarak güvende hissettirebilir. Sosyal açıdan mutlu olacaksınız.
OĞLAK
Maddi ve duygusal isteklerinizi gerçekleştirmek için göstereceğiniz çaba hem ilişkinize mutluluk hem paranıza bereket getirecek.
KOVA
Son zamanlarda iş hayatınızda sizinle aynı statüye sahip kişiler ile anlaşmakta problem çekebilir, rekabet odaklı bir gün geçirebilirsiniz.
BALIK
Maddi konulardaki isteklerinizin ön plana çıktığı bir gündesiniz. Evinizde değişiklik yapmak için uygun bir gün. Sezgilerinizi dinleyin.