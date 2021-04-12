12 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde İş ve çalışma hayatınızda olumlu sonuçlar doğuracak kişilerle bir arada bulunmak vizyonunuzu genişletebilir. Enerjik bir gün sizler için.

BOĞA

Geçtiğimiz günlere oranla kendinizi daha mutlu ve enerjik hissedebilir ancak bir konuya odaklanmak konusunda problem çekebilirsiniz.

İKİZLER

Duygusal açıdan istediklerinizin tam olarak gerçekleşmediğini hissetmeniz üzerinizde hüzün ya da stres yaratsa da çözüm odaklı olacağınız bir gündesiniz.

YENGEÇ

Bereketinizin arttığı ve kaynaklarınızın çoğaldığı bir gündesiniz. Özellikle maddiyat odaklı istekleriniz hemen elinize geçebilir.

ASLAN

Dikkat dağınıklığı yaşayabileceğiniz bugünlerde mümkün olduğunca büyük işlerinizi ilerleyen günlere bırakarak sosyal olmaya çalışın.

BAŞAK

Takım çalışmasına yönelmeniz, daha çok kişi ile bir arada bulunmanız size iyi gelerek daha çok konuda fikir sahibi olmanıza vesile olabilir.

TERAZİ

Akşam saatlerinde ayak bileği ya da bel ağrısına dikkat ederek gün içerisinde manevi ya da fiziksel olarak ağır yük kaldırmaktan kaçınmalısınız.

AKREP

Çözüme ilerlemek için bilinçli çaba göstereceğiniz başarılı ve isteklerini elde etmenin yollarını arayan bir gün olacak sizler için.

YAY

Bazı istedikleriniz hayatınıza hediye olarak gelebilir bu durum da sizi epey rahatlatarak güvende hissettirebilir. Sosyal açıdan mutlu olacaksınız.

OĞLAK

Maddi ve duygusal isteklerinizi gerçekleştirmek için göstereceğiniz çaba hem ilişkinize mutluluk hem paranıza bereket getirecek.

KOVA

Son zamanlarda iş hayatınızda sizinle aynı statüye sahip kişiler ile anlaşmakta problem çekebilir, rekabet odaklı bir gün geçirebilirsiniz.

BALIK

Maddi konulardaki isteklerinizin ön plana çıktığı bir gündesiniz. Evinizde değişiklik yapmak için uygun bir gün. Sezgilerinizi dinleyin.